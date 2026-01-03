DOLAR
Dev Orkinos Erzincan’da Tezgâhta: 365 Kiloluk Balık Kilosu 500 TL

Atlantik Okyanusu’ndan gelen 3 metre, 365 kilogram dev orkinos Erzincan’da sergilendi; kilo fiyatı 500 TL, satış siparişle yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:26
Erzincan’da sıra dışı görüntü: Dev orkinos tezgâhta

Atlantik Okyanusu’ndan avlanan ve kente getirilen 3 metre uzunluğunda, 365 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, Erzincan merkezde balık tezgâhında sergilenerek vatandaşların ilgisine sunuldu.

Vatandaşlar fotoğraf için sıraya girdi

Erzincanlı balıkçı Yakup Lök’ün tezgâhında yer alan orkinos, iri yapısı ve boyutlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Tezgâh önünde toplanan vatandaşlar, dev balığı yakından inceleyip cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Balığın satışının sipariş usulüyle yapılacağı açıklandı. Yetkililer, talep toplandıktan sonra orkinosun parçalanarak halka sunulacağını bildirdi.

Fiyat ve açıklama

Tezgâh sahibinin belirttiğine göre balığın kilo fiyatı 500 TL olarak belirlendi. Yakup Lök ise yaptığı açıklamada, "Atlantik Okyanusu’ndan gelen 265 kiloluk orkinosu Erzincan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an sipariş alıyoruz. Sergileme tamamlandıktan sonra balığı keserek vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Erzincan’da nadiren görülen bu büyüklükte bir orkinosun tezgâhta yer alması, kentte günün konusu oldu ve özellikle balık severlerin yoğun ilgisini çekti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

