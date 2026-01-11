Gaziantep'te 50 Yıllık Saat Ustası Nurettin Büyükkörükçü

68 yaşındaki usta Nurettin Büyükkörükçü, 8 metrekarelik dükkânında yarım asrı aşkın süredir saate ince ayar yapıyor. Şahinbey'de 1976'da başladığı mesleğini severek sürdüren Büyükkörükçü, antika saat tamirinde uzmanlaştı ve geleneksel saatçiliğin gün geçtikçe kaybolduğundan yakınıyor.

Mesleğe ilk adım ve ustalığa giden yol

Büyükkörükçü, mesleğe aile ortamında başladığını aktarıyor: "Saatçilik mesleğine ilkokulu bitirdiğimde dayımın yanında çırak olarak başladım." 1976'da dayısının yanında çıraklık yapan usta, 1984 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemlerini tamamladıktan sonra 1985'te askerden dönüp kendi iş yerini açtı.

Antika saatlere hayat veriyor

Yarım asrı bulan çalışma hayatında Büyükkörükçü, özellikle antika saatlerin tamirine yoğunlaşıyor. "Tik tak" sesleri ve akreple yelkovanın yarışını izleyerek geçen yıllar boyunca işine duyduğu saygıyı kaybetmediğini belirtiyor. Mesleğini sabır ve emek gerektiren bir sanat olarak tanımlıyor.

Gençlerin ilgisizliği ve mesleğin geleceği

Büyükkörükçü, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte saatçiliğin cazibesini yitirdiğini söylüyor: "Eski dönemlerde saatçilik çok güzel bir meslekti." 1990'larda işlerin iyi olduğunu, 2000'lerden sonra düşüş başladığını belirten usta, gençlerin bu işi tercih etmemesi nedeniyle çırak bulamadıklarını vurguluyor.

Usta, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu meslek son demlerini yaşıyor". Saat tamirciliğinin sabır ve hassasiyet gerektirdiğini, sevgisi olmayanın bu işi yapamayacağını ifade ediyor ve mümkün olduğunca mesleğini yaşatmaya çalıştığını ekliyor.

