Gaziantep'te 50 Yıllık Saat Ustası Nurettin Büyükkörükçü

Gaziantep'te 68 yaşındaki Nurettin Büyükkörükçü, 8 metrekarelik dükkânında 1976'dan beri antika saatleri tamir ediyor; gençlerin ilgisizliği çırak bulunmasını engelliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:45
Gaziantep'te 50 Yıllık Saat Ustası Nurettin Büyükkörükçü

Gaziantep'te 50 Yıllık Saat Ustası Nurettin Büyükkörükçü

68 yaşındaki usta Nurettin Büyükkörükçü, 8 metrekarelik dükkânında yarım asrı aşkın süredir saate ince ayar yapıyor. Şahinbey'de 1976'da başladığı mesleğini severek sürdüren Büyükkörükçü, antika saat tamirinde uzmanlaştı ve geleneksel saatçiliğin gün geçtikçe kaybolduğundan yakınıyor.

Mesleğe ilk adım ve ustalığa giden yol

Büyükkörükçü, mesleğe aile ortamında başladığını aktarıyor: "Saatçilik mesleğine ilkokulu bitirdiğimde dayımın yanında çırak olarak başladım." 1976'da dayısının yanında çıraklık yapan usta, 1984 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemlerini tamamladıktan sonra 1985'te askerden dönüp kendi iş yerini açtı.

Antika saatlere hayat veriyor

Yarım asrı bulan çalışma hayatında Büyükkörükçü, özellikle antika saatlerin tamirine yoğunlaşıyor. "Tik tak" sesleri ve akreple yelkovanın yarışını izleyerek geçen yıllar boyunca işine duyduğu saygıyı kaybetmediğini belirtiyor. Mesleğini sabır ve emek gerektiren bir sanat olarak tanımlıyor.

Gençlerin ilgisizliği ve mesleğin geleceği

Büyükkörükçü, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte saatçiliğin cazibesini yitirdiğini söylüyor: "Eski dönemlerde saatçilik çok güzel bir meslekti." 1990'larda işlerin iyi olduğunu, 2000'lerden sonra düşüş başladığını belirten usta, gençlerin bu işi tercih etmemesi nedeniyle çırak bulamadıklarını vurguluyor.

Usta, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu meslek son demlerini yaşıyor". Saat tamirciliğinin sabır ve hassasiyet gerektirdiğini, sevgisi olmayanın bu işi yapamayacağını ifade ediyor ve mümkün olduğunca mesleğini yaşatmaya çalıştığını ekliyor.

YARIM ASIRDIR ZAMANA İNCE AYAR VERİYOR

YARIM ASIRDIR ZAMANA İNCE AYAR VERİYOR

YARIM ASIRDIR ZAMANA İNCE AYAR VERİYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Atlı: Ortak Akıl ile Kozan’ın Sorunlarını Çözeceğiz
2
Sivrihisar’da KYK Öğrencilerine Final Morali
3
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy: Kapım Eskişehirlilere her zaman açık
4
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da Yeniden İnşa Ortak Akılla İlerliyor
5
Gaziantep'te Yarım Asır: Saat Tamircisi Nurettin Büyükkörükçü
6
Kütahya'da 'Aile Yılı' Tiyatrosu 628 Öğrenciyi Buluşturdu
7
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları