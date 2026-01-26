Gaziantep'te Çocuklar Tepsi, Poşet ve Leğenle Kayak Keyfi

Gaziantep'te yoğun kar sonrası boş araziyi piste çeviren çocuklar, tepsi, poşet ve leğenlerle doyasıya kaydı ve eğlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:33
Gaziantep'te Çocuklar Tepsi, Poşet ve Leğenle Kayak Keyfi

Gaziantep'te Çocuklar Tepsi, Poşet ve Leğenle Kayak Keyfi

Güneşle birlikte mahallede kartopu ve kayma keyfi

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde 30, kırsal ve kenar mahallelerde ise 50 santimi aşan kar örtüsü oluştu. Karın ardından gelen güneşli hava, Gazianteplileri sokağa çıkmaya teşvik etti; özellikle çocuklar karın tadını çıkararak unutulmaz anlar yaşadı.

Mahalledeki engebeli bir boş arazi çocukların elinde adeta bir kayak pistine dönüştü. Tepeyi kendi imkanlarıyla düzelten minikler, tepsi, poşet ve leğen gibi basit malzemelerle kayarak doyasıya eğlendi. Hem çocuklar hem de aileleri için tepe kısa sürede eğlencenin merkezi haline geldi.

Kimi aileler çocuklarına eşlik ederken, kimi çocuklar aynı poşetin üzerine oturarak birlikte kaymanın keyfini çıkardı. Bu renkli görüntüler kameralara yansıdı ve mahallede neşeli anlar oluştu.

Tepsi, poşet ve leğenlerle kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyleyen çocuklar, birlikte kaymanın ve hep beraber eğlenmenin önemini vurguladı.

Çocuklardan Reşat Ensar Yakut, "Kar yağdığı için mutlu olduk ve eğleniyoruz. Poşet, naylon ve tepsilerle kayıyoruz. Eğlendikçe eğleniyoruz ve karın tadını da çıkarıyoruz. Karın daha çok yağmasını istiyoruz. Çünkü daha çok kaymak ve arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Poşet ve tepsi ile daha iyi kayak yapıldığını biliyorum. Onun için poşetle kayıyorum" dedi.

Yoğun kar yağışının ardından gelen güneş, Gazianteplilere karın keyfini çıkarma fırsatı sundu; çocukların yarattığı bu doğal pist ise mahalleye neşe getirdi.

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BOŞ ARAZİYİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİREN ÇOCUKLAR, TEPSİ...

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BOŞ ARAZİYİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİREN ÇOCUKLAR, TEPSİ, POŞET VE LEĞENLERLE KAYARAK DOYASIYA EĞLENDİ.

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BOŞ ARAZİYİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİREN ÇOCUKLAR, TEPSİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları