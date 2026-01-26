Gaziantep'te Çocuklar Tepsi, Poşet ve Leğenle Kayak Keyfi

Güneşle birlikte mahallede kartopu ve kayma keyfi

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde 30, kırsal ve kenar mahallelerde ise 50 santimi aşan kar örtüsü oluştu. Karın ardından gelen güneşli hava, Gazianteplileri sokağa çıkmaya teşvik etti; özellikle çocuklar karın tadını çıkararak unutulmaz anlar yaşadı.

Mahalledeki engebeli bir boş arazi çocukların elinde adeta bir kayak pistine dönüştü. Tepeyi kendi imkanlarıyla düzelten minikler, tepsi, poşet ve leğen gibi basit malzemelerle kayarak doyasıya eğlendi. Hem çocuklar hem de aileleri için tepe kısa sürede eğlencenin merkezi haline geldi.

Kimi aileler çocuklarına eşlik ederken, kimi çocuklar aynı poşetin üzerine oturarak birlikte kaymanın keyfini çıkardı. Bu renkli görüntüler kameralara yansıdı ve mahallede neşeli anlar oluştu.

Tepsi, poşet ve leğenlerle kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyleyen çocuklar, birlikte kaymanın ve hep beraber eğlenmenin önemini vurguladı.

Çocuklardan Reşat Ensar Yakut, "Kar yağdığı için mutlu olduk ve eğleniyoruz. Poşet, naylon ve tepsilerle kayıyoruz. Eğlendikçe eğleniyoruz ve karın tadını da çıkarıyoruz. Karın daha çok yağmasını istiyoruz. Çünkü daha çok kaymak ve arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Poşet ve tepsi ile daha iyi kayak yapıldığını biliyorum. Onun için poşetle kayıyorum" dedi.

Yoğun kar yağışının ardından gelen güneş, Gazianteplilere karın keyfini çıkarma fırsatı sundu; çocukların yarattığı bu doğal pist ise mahalleye neşe getirdi.

