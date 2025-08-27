DOLAR
Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Tarihi Yapılar 13 Eylül'de Açılıyor

Depremde hasar gören Zincirli Bedesten, Şirvani Mehmet Efendi Camisi ve Balıklı Kütüphanesi, restorasyon sonrası 13 Eylül'de Kültür Yolu Festivali'nde halka açılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:21
Restorasyon Çalışmaları ve İnceleme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Gaziantep'teki tarihi yapılar, 13 Eylül'de başlayacak Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Valilik açıklamasına göre şehirdeki simge yapılar Zincirli Bedesten, Şirvani Mehmet Efendi Camisi ve Balıklı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır yürütülen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yenilendi.

Vali ve Vakıf Yetkililerinin İncelemesi

Restorasyonu tamamlanan yapıları yerinde inceleyen Vali Kemal Çeber ve Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapıların tarihi dokusu korunarak güçlendirildiği ve festivalde halka açılacağı bildirildi.

Çeber, restorasyonun kentin deprem izlerini ve yılların yorgunluğunu sildiğini vurgulayarak şunları ifade etti: “Zincirli Bedesten statik açıdan güçlendirilerek dimdik ayakta. Bundan sonra dükkanların son formu verilecek. Burası, geçmişte olduğu gibi yine şehrimizin en önemli ticaret ve kültür lokasyonlarından biri olacak. Ben gözümde canlandırıyorum, içi tıklım tıklım yerli ve yabancı turistlerle dolu. Esnafımız onlara güler yüzle 'Hoş geldiniz' diyor, herkesin yüzünde tebessüm var. Tertipli, düzenli ve sağlıklı bir ortak yaşam alanı. Bizim de sizin de arzunuz bu. El birliğiyle çok daha güzel işler ortaya çıkaracağız.”

Yapıların festivalle birlikte yeniden açılması, Gaziantep'in kültürel ve ticari yaşamına önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

