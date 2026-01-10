Gaziantep'te Gazetecilik Mirası: Ökkeş Özekşi, Leyla ve Serdar

Gaziantep'te 71 yaşındaki gazeteci Ökkeş Özekşi, kızı Leyla ve oğlu Serdar ile 32 yıldır yayınladıkları Gaziantep27 gazetesinin gururunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:30
Gaziantep'te Gazetecilik Mirası: Ökkeş Özekşi, Leyla ve Serdar

Gaziantep'te Gazetecilik Mirası: Ökkeş Özekşi, Leyla ve Serdar

Sürekli basın kartı sahibi ve yerel gazete sahibi Ökkeş Özekşi, kızı Leyla Özekşi Polat ve oğlu Serdar Özekşi ile aynı mesleği sürdürmenin gururunu yaşıyor. Gaziantep'te doğan 71 yaşındaki Özekşi, gazeteciliğe 1977'de başladı ve yıllar içinde kentin önemli duayenlerinden biri oldu.

Kariyer ve gazete serüveni

1977 yılında spor muhabiri olarak gazeteciliğe adım atan Özekşi, uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra 1994’te kendi gazetesini kurdu. İlk olarak spor haberlerine odaklanan Spor27 Gazetesi'ni çıkaran Özekşi, daha sonra gazetenin adını Gaziantep27 Gazetesi olarak güncelledi. Yarım asırlık meslek yaşamı ve 32 yıldır yerel gazete sahibi olmasıyla Gaziantep basınında saygın bir yere sahip.

Aileyle birlikte mesleği sürdürmek

46 yaşındaki kızı Leyla ve 49 yaşındaki oğlu Serdar da babalarının izinden giderek gazeteciliği seçti. Üçü, 32 yıl önce kurulan yerel gazetenin yayın hayatını birlikte sürdürüyor; her sabah erken saatlerde gazete mesaisine birlikte başlıyorlar. Özekşi, mesleğe verdiği önem ve titizlikle pek çok muhabir yetiştirdi; hem genç meslektaşlara hem de topluma örnek oluyor.

Gelenekten dijitale: Değişen gazetecilik

Siyah-beyaz sayfalar, daktilo sesi, mürekkep kokusu ve teleksin ritmi ile başlayan gazetecilik serüveni, bugün yapay zeka, sosyal medya ve dijital platformların etkisi altında devam ediyor. Özekşi, günlük köşe yazısını düzenli yazıyor ve gazete yayına girmeden önce son imla kontrolünü bizzat yapıyor. Gazetenin yayıncılığında teknolojik dönüşüme ayak uydurduklarını vurguluyor.

Gazetenin etkisi ve hedefleri

Ökkeş Özekşi gazetenin ulaştığı noktayı ve misyonunu şu sözlerle aktarıyor:

"Geriye dönüp baktığımızda 32 yıl olmuş. 32 yıl boyunca Gaziantep’e halkın gözüyle bakan, halkın sorunlarını dile getiren ve her şeyi yazabilen, her şeyi değerlendirip yazarlarıyla, kadrosuyla, muhabirleriyle ve tüm ekibiyle çok ciddi çalışan, çok etkili olan bir gazete haline geldik. Ulusal bir niteliğe kavuştuk ve çok etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Dijitale de dönüş sağladık. İnternet sayfamız faaliyete geçti. Bu sefer de yerelden, ulusala, ulusaldan da dünyaya hitap etmeye başladık. Yaptığımız haberlerle, değerlendirmelerle, yazar kadromuzla sadece Gaziantep’i konuşan, Gaziantep’in sorunlarını dile getiren, Gaziantep’i anlatan siyasetçilerle, bürokrasiyle ve iş dünyasıyla iyi diyalog içinde olan ama gerektiğinde eleştiren bir mekanizma yürüten bir gazete konumuna geldik"

Gençlere ve kente katkı

Özekşi, meslek hayatında çok sayıda muhabir, yazar ve gazeteci yetiştirdiklerini belirterek, "Gaziantep’e gerçekten çok sayıda muhabir, yazar ve gazeteci kazandırdık. Burası bir okuldu" dedi. Ofiste ailece işe ilişkin hitapların yerine iş sadakati ve profesyonel ilişkiyi ön planda tuttuklarını vurguluyor.

Çocukların bakışı

Leyla Özekşi Polat babasının rehberliğini şu sözlerle anlatıyor:

"Yaklaşık 29 yılı bulan bu süreçte babam ve kardeşimle birlikte çalışıyorum. Muhabirlikle başladığım serüven bugünlere kadar geldi. Gaziantep’te gazeteciliğin zorluklarını, sıkıntılarını, huzurunu, mutluluğunu burada yaşadım. Biz Gaziantep’te köklü bir gazeteyiz. Sloganımız güvendiğiniz gazetedir. Halkı doğru bilgilendirme, doğru haber yapma, kamuoyu oluşturma bizim gazetecilik prensiplerimizdendir. O yüzden halk, Gaziantep’in protokolü, bürokrasisi herkes gazetemize güvenir. Biz her şeyin en ince ayrıntısına kadar mutfakta öğrendik, burada piştik ve yolumuza bu şekilde emin adımlarla devam ediyoruz. Babam ve ağabeyimle aynı mesleği yapmak çok güzel bir duygu. Çünkü babamdan inanılmaz bilgiler öğrendik. Haber yazma dilini, bir haberde nasıl soru sorulur, nasıl dik durulur, babamdan öğrendik. Bu mesleğin nasıl, ne şekilde icra edileceğini bize babam öğretti. Babam bizim yol göstericimiz oldu, biz de onun gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz"

Serdar Özekşi de mesleğe nasıl başladığını ve aileyle çalışmanın anlamını şöyle özetliyor:

"Gazete dağıtımıyla başladım. Yürüyerek gazete dağıtırdık. Gaziantepspor sevgimiz olduğu için Gaziantepspor’un spor haberleriyle ilgilenmeye başladım. Daha sonra sayfa editörlüğü ve gazetenin tasarımını yapmaya başladım. Kimisi ‘baba ve kardeşle’ çalışılmaz diyebilir ama bana göre öyle değil. Gayet başarılıyız. Babamızın yolundan gidiyoruz. Babamızın bize öğrettiği doğrulardan dolayı oldukça mutluyuz ve babamızın yolundan gittiğimiz için gerçekten mutluyuz"

Ökkeş Özekşi ve çocuklarının Gaziantep basınına kattığı deneyim, sadakat ve yeniliğe açık duruş, yerel medyanın hem korunmasına hem de dijital çağda güçlenmesine örnek teşkil ediyor.

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN SÜREKLİ BASIN KARTI VE YEREL GAZETE SAHİBİ ÖKKEŞ ÖZEKŞİ, KIZI LEYLA ÖZEKŞİ...

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN SÜREKLİ BASIN KARTI VE YEREL GAZETE SAHİBİ ÖKKEŞ ÖZEKŞİ, KIZI LEYLA ÖZEKŞİ POLAT VE OĞLU SERDAR ÖZEKŞİ İLE BİRLİKTE AYNI MESLEĞİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYOR.

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN SÜREKLİ BASIN KARTI VE YEREL GAZETE SAHİBİ ÖKKEŞ ÖZEKŞİ, KIZI LEYLA ÖZEKŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları