Gaziantep'te Görme Engellilere E-KPSS'de Sesli Eğitim Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görme engelli kursiyerlere E-KPSS hazırlığında sesli eğitim materyalleri ve "Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini" ile destek veriyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:07
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen E-KPSS hazırlık kursları, erişilebilir eğitim ilkesiyle güçlendirilerek sürdürülüyor. Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde düzenlenen program kapsamında, görme engelli kursiyerlerin sınav hazırlık süreçlerini kolaylaştırmak için Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini aktif olarak kullanılıyor.

Sesli materyallerle bağımsız erişim

Uygulama çerçevesinde Türkçe, tarih, matematik ve coğrafya derslerine ait konu anlatımları ile soru çözüm videoları, alanında uzman eğitmenler tarafından seslendiriliyor. Hazırlanan sesli içerikler sayesinde görme engelli kursiyerler, derslere bağımsız şekilde ulaşabiliyor, istedikleri zaman tekrar dinleyebiliyor ve dinleyerek sınav hazırlıklarını sürdürebiliyor.

Erişim engellerini azaltmayı hedefliyor

Proje, eğitimde karşılaşılan erişim engellerini azaltmayı ve E-KPSS hazırlığında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir eğitim modelleri geliştirme kararlılığını sürdürüyor.

Merkezden öğretmen açıklamaları

Hilal Şimşek şöyle konuştu: "Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi’nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Merkezimizde, görme engelli öğrencilerimize EKPSS kursu veriyoruz. Amacımız, öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlamak ve onları sınava en iyi şekilde hazırlamak. Bu doğrultuda derslerimizi; ses kayıtları, konu anlatımları ve test çözümleriyle destekleyerek yürütüyoruz. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık dersleri vermekteyiz. Kendi branşım olan Türkçe derslerinde; paragraf, dil bilgisi ve benzeri konuları MEB’in özel sayfasındaki müfredat doğrultusunda takip ediyor, öğrencilerimizi bu içerikler üzerinden yönlendiriyor ve rehberlik ediyoruz".

Şimşek uygulamayı ve dinleme kabinini şu sözlerle anlattı: "Öğrencilerimizin diğer adaylardan bir farkı kalmaması için bir ‘dinleme kabini’ oluşturduk ve uygulamaya başladık. Sınıf derslerimizin dışında da bu kabini aktif olarak kullanıyoruz. Burada fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilerimiz için ders anlatımı ses kayıtları hazırlıyor, ayrıca testler, deneme sınavları ve çıkmış sorulara ait içerikleri de sesli materyal hâline getiriyoruz. Böylece kapsamlı bir soru ve kaynak külliyatı oluşturmuş olduk. Teknolojik imkanları yetersiz olan öğrencilerimizi de düşünerek, materyallerimizin hem bireysel erişime açık olmasını hem de merkezimize gelip dinlenebilmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz diledikleri zaman gelip eksik oldukları konuları dinleyebiliyor, ihtiyaç duydukları çalışmaları yapabiliyor".

Çalışmanın somut faydalarını vurgulayan Şimşek, "Özellikle öğrencilerimiz, ‘Hocam, bugün şu konuda eksiğim var, bunu dinlemek istiyorum’ dediklerinde, o konuya ait materyali hazırlıyor ve erişime sunuyoruz. Öğrenci kendi isteğiyle kabine gidiyor, çalışmasını yapıyor, eksiklerini fark ederek sınıfına daha donanımlı şekilde geri dönüyor. Böylece sınıf derslerinin yanında soru çözme ve tekrar açısından güçlü bir alternatif oluşmuş oluyor. Başlangıçta öğrencilerimiz dinleme konusunda birçok kaynağa ulaşabildiklerini ancak soru bulma açısından yetersiz kaldıklarını ifade ediyorlardı. Biz de bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kapsamlı bir soru külliyatı hazırladık. Bu kaynak, öğrencilerin hem sınava hazırlık sürecinde hem de kendi gelişimlerini takip etmelerinde son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarını da somut olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz ‘Konuları daha rahat takip ediyorum, denemelerdeki netlerim arttı.’ diyerek geri bildirim veriyorlar. Aldığımız dönüşler son derece olumlu. Her bir öğrencimize bireysel olarak yardımcı olabilmek bizleri de çok mutlu ediyor. Amacımız, görme engelinin bir dezavantaj olmadığını, aksine doğru yöntemlerle hafızanın ve öğrenme becerilerinin daha da güçlenebileceğini gösterebilmek. Bu anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

