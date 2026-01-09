Gaziantep’te Görme Engellilere E-KPSS Desteği: Sesli Okuma Kabini

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde görme engellilere E-KPSS hazırlığında sesli materyal ve 'Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini' sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:14
Gaziantep’te Görme Engellilere E-KPSS Desteği: Sesli Okuma Kabini

Gaziantep’te görme engellilere E-KPSS hazırlığında sesli eğitim desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen E-KPSS hazırlık kursları, erişilebilir eğitim ilkesiyle güçlendirilerek sürüyor. Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi kapsamında hizmete sunulan Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini, görme engelli kursiyerlerin sınav hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sesli materyallerle bağımsız öğrenme imkanı

Uygulama çerçevesinde Türkçe, tarih, matematik ve coğrafya derslerine ilişkin konu anlatımları ile soru çözümleri, alanında uzman eğitmenler tarafından sesli olarak kaydediliyor. Hazırlanan bu materyaller sayesinde görme engelli kursiyerler, ders içeriklerine bağımsız şekilde erişebiliyor, istedikleri zaman tekrar edebiliyor ve dinleme yoluyla sınava hazırlanabiliyorlar.

Erişim engellerini azaltmayı amaçlayan kapsamlı model

Uygulama, eğitimdeki erişim engellerini azaltmayı ve E-KPSS hazırlığında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir eğitim modelleri geliştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Eğitmen açıklamaları

Görme engelli öğretmeni Hilal Şimşek, merkezde Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, merkezde görme engelli öğrencilere E-KPSS kursu verildiğini söyledi. Şimşek, derslerin ses kayıtları, konu anlatımları ve test çözümleriyle desteklendiğini; Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerinin verildiğini aktardı.

Şimşek, kendi branşı olan Türkçe derslerinde paragraf ve dil bilgisi gibi konuları MEB’in özel sayfasındaki müfredat doğrultusunda takip ettiklerini, öğrencileri bu içerikler üzerinden yönlendirip rehberlik ettiklerini ifade etti.

Dinleme kabini ile pratik ve esnek çalışma

Şimşek, öğrenciler arasında fark kalmaması için oluşturulan dinleme kabininin sınıf derslerinin dışında da aktif kullanıldığını belirtti. Burada ders anlatımı ses kayıtları, testler, deneme sınavları ve çıkmış soruların sesli materyalleri yer alıyor. Teknolojik imkanı yetersiz olan öğrenciler düşünülerek materyaller hem bireysel erişime uygun hale getiriliyor hem de merkezde dinlenebiliyor.

Bu sayede öğrenciler diledikleri zaman gelip eksik oldukları konuları dinleyebiliyor ve ihtiyaç duydukları çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar.

Somut sonuçlar ve olumlu geri bildirim

Şimşek, öğrencilerin taleplerine göre eksik konuya ait materyallerin hazırlandığını ve erişime sunulduğunu anlattı. Öğrenciler kabine gidip çalışmalarını yaptıktan sonra sınıflarına daha donanımlı döndüklerini, denemelerde netlerinin arttığına dair geri bildirim verdiklerini belirtti.

Çalışmanın sonuçları somut: Öğrenciler konuları daha rahat takip ettiklerini ve soru çözme performanslarının yükseldiğini bildiriyor. Şimşek, amaçlarının görme engelini dezavantaja dönüştürmemek; doğru yöntemlerle hafıza ve öğrenme becerilerinin güçlendirilebileceğini göstermek olduğunu vurguladı ve bu anlayışla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN E-KPSS...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN E-KPSS HAZIRLIK KURSLARI, ERİŞİLEBİLİR EĞİTİM ANLAYIŞIYLA GÜÇLENDİRİLEREK DEVAM EDİYOR.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLEN E-KPSS...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları