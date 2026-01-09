Gaziantep’te Görme Engellilere E-KPSS Desteği: Sesli Okuma Kabini

Gaziantep’te görme engellilere E-KPSS hazırlığında sesli eğitim desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen E-KPSS hazırlık kursları, erişilebilir eğitim ilkesiyle güçlendirilerek sürüyor. Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi kapsamında hizmete sunulan Görme Engelliler Sesli Okuma ve Bilgi Erişim Kabini, görme engelli kursiyerlerin sınav hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sesli materyallerle bağımsız öğrenme imkanı

Uygulama çerçevesinde Türkçe, tarih, matematik ve coğrafya derslerine ilişkin konu anlatımları ile soru çözümleri, alanında uzman eğitmenler tarafından sesli olarak kaydediliyor. Hazırlanan bu materyaller sayesinde görme engelli kursiyerler, ders içeriklerine bağımsız şekilde erişebiliyor, istedikleri zaman tekrar edebiliyor ve dinleme yoluyla sınava hazırlanabiliyorlar.

Erişim engellerini azaltmayı amaçlayan kapsamlı model

Uygulama, eğitimdeki erişim engellerini azaltmayı ve E-KPSS hazırlığında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir eğitim modelleri geliştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Eğitmen açıklamaları

Görme engelli öğretmeni Hilal Şimşek, merkezde Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, merkezde görme engelli öğrencilere E-KPSS kursu verildiğini söyledi. Şimşek, derslerin ses kayıtları, konu anlatımları ve test çözümleriyle desteklendiğini; Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve vatandaşlık derslerinin verildiğini aktardı.

Şimşek, kendi branşı olan Türkçe derslerinde paragraf ve dil bilgisi gibi konuları MEB’in özel sayfasındaki müfredat doğrultusunda takip ettiklerini, öğrencileri bu içerikler üzerinden yönlendirip rehberlik ettiklerini ifade etti.

Dinleme kabini ile pratik ve esnek çalışma

Şimşek, öğrenciler arasında fark kalmaması için oluşturulan dinleme kabininin sınıf derslerinin dışında da aktif kullanıldığını belirtti. Burada ders anlatımı ses kayıtları, testler, deneme sınavları ve çıkmış soruların sesli materyalleri yer alıyor. Teknolojik imkanı yetersiz olan öğrenciler düşünülerek materyaller hem bireysel erişime uygun hale getiriliyor hem de merkezde dinlenebiliyor.

Bu sayede öğrenciler diledikleri zaman gelip eksik oldukları konuları dinleyebiliyor ve ihtiyaç duydukları çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar.

Somut sonuçlar ve olumlu geri bildirim

Şimşek, öğrencilerin taleplerine göre eksik konuya ait materyallerin hazırlandığını ve erişime sunulduğunu anlattı. Öğrenciler kabine gidip çalışmalarını yaptıktan sonra sınıflarına daha donanımlı döndüklerini, denemelerde netlerinin arttığına dair geri bildirim verdiklerini belirtti.

Çalışmanın sonuçları somut: Öğrenciler konuları daha rahat takip ettiklerini ve soru çözme performanslarının yükseldiğini bildiriyor. Şimşek, amaçlarının görme engelini dezavantaja dönüştürmemek; doğru yöntemlerle hafıza ve öğrenme becerilerinin güçlendirilebileceğini göstermek olduğunu vurguladı ve bu anlayışla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

