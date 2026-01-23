Gaziantep’te Kaldırımlarda Yaya Güvenliği İçin Karla Mücadele Aralıksız

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda ve yaya yollarında güvenliği sağlamak için aralıksız karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:09
Büyükşehir ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yaya ulaşımını güvence altına alıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırım ve yaya yollarında yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, ana arterlerde trafik güvenliğini sağlamak için yol temizleme çalışmalarını yürütürken; çarşı merkezleri, hastaneler, toplu kullanım alanları ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Yapılan çalışmalarla yaya ulaşımının güvenli şekilde devam etmesi hedefleniyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin kullandığı güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama faaliyetleri öncelikli olarak gerçekleştiriliyor.

Buzlanma riskine karşı gerekli önlemler alınarak muhtemel kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Belediyenin karla mücadele çalışmaları, hava şartları dikkate alınarak 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

