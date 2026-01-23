Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi

Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle nikah salonuna ulaşamayan Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor'un nikahı, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin desteğiyle evde kıyıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:17
Gaziantep'te dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, planlanan nikah törenini salon yerine ev ortamına taşıdı. Ulaşım güçlüğü yaşayan çiftin talebi üzerine Şahinbey Belediyesi ekipleri devreye girdi ve tören evde gerçekleştirildi.

Nikah memuru eve geldi

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde yaşayan Süreyya Nur Atalar ve Furkan Zor, yoğun kar yağışı nedeniyle nikah salonuna ulaşamayınca durumu belediyeye bildirdi. Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey'de, 2025 yılında 9 bin 502 çiftin nikahına ev sahipliği yapan belediye, bu zorlu kış koşullarında da çiftleri yalnız bırakmadı.

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu görevlisi, genç çiftin evine gelerek nikah akdini kıydı. Tören sırasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hediyesi de gelin ve damada takdim edildi.

Evde kıyılan nikahta 'evet' dediler

Kar yağışının sahne olduğu bu sıra dışı nikah töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Yeni evli çift ve aileleri, özel günlerinde destek olan Mehmet Tahmazoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Aşk, kar ve kış dinlemedi; çift, evde kıyılan nikahla her şartta birlikteliğe 'evet' dedi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları