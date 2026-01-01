DOLAR
Gaziantep'te Kar Yağışı Altında Coşkulu 2026 Kutlaması

Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi üniversite meydanında, yoğun kar yağışına rağmen binlerce kişi 2026'yi coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:38
Gaziantep'te Kar Yağışı Altında 2026 Coşkusu

Gaziantep'te yüzlerce vatandaş, etkili olan yoğun kar yağışına aldırış etmeden üniversite meydanında bir araya gelerek 2026 yılını coşkuyla karşıladı.

Kutlamalar ve Görüntüler

Yeni yıl coşkusu Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep’te de yaşandı. Kentte özellikle Yeditepe Mahallesi’nde bulunan üniversite meydanında toplanan binlerce vatandaş, 2026 yılının gelişini coşkuyla kutladı.

Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, yeni yıla geri sayım yaparak girdi. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren kalabalık, müzik eşliğinde eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından havai fişek atarak yeni yılı karşıladı. Kar yağışı altında yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Güvenlik Önlemleri

Öte yandan kutlamalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meydan ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

