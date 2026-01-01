DOLAR
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pertek’teki güvenlik kulesinde görevli jandarmayı yılbaşı sürpriziyle ailesiyle buluşturdu; duygulu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:31
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti Güvenlik Kulesinde Duygulu Anlara Sahne Oldu

Yeni yıl dolayısıyla görevin başındaki personele moral ve teşekkür ziyaretinde bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette sohbet ve sürpriz aile buluşması

Zorlu kış koşullarında görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Aygöl, görev başındaki personelle sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ziyaret sırasında güvenlik kulesinde görev yapan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Resul Bal için hazırlanan sürpriz buluşma dikkat çekti.

Resul Bal, yeni yıl vesilesiyle ailesiyle bir araya getirildi. Bu buluşmaya babası İlyas Bal, annesi Songül Bal, eşi Ceylan Bal, çocukları ve kız kardeşi katıldı. Aile üyelerinin gelişi güvenlik kulesinde duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Vali Aygöl’den teşekkür ve yeni yıl temennisi

Ziyaretin sonunda Vali Şefik Aygöl, fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti ve yeni yılın sağlık, huzur ve güven getirmesi temennisinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

