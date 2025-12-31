DOLAR
Osmaniye'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye Düziçi'de yoğun kar ve tipide mahsur kalan Döndü Köşker, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince güvenle kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 19:50
Olayın Detayları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yaşayan Döndü Köşker ulaşım güçlüğü nedeniyle yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine yardım bekledi.

Yakınlarının durumu vakit kaybetmeden bildirmesi üzerine göreve çıkan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen Gökçayır Köyü'nün yüksek kesimlerine ulaştı ve Köşker'i bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Döndü Köşker, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

