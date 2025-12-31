Osmaniye'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye'de kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Olayın Detayları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yaşayan Döndü Köşker ulaşım güçlüğü nedeniyle yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine yardım bekledi.

Yakınlarının durumu vakit kaybetmeden bildirmesi üzerine göreve çıkan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen Gökçayır Köyü'nün yüksek kesimlerine ulaştı ve Köşker'i bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Döndü Köşker, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

OSMANİYE’DE KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN KURTARILDI