Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram

Bingöl'de 2026 yılının ilk bebeği: Mihrişah doğdu

Bingöl'de Mihriban ve Burhan Kızıltaş çiftinin ikinci çocukları Mihrişah, 3 kilo 200 gram ağırlığında Bingöl Devlet Hastanesi'nde 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. Ailenin yeni üyesi, sağlık ekiplerinin gözetiminde sağlıklı olarak doğdu.

Vali ve Jandarma Komutanı'ndan hastanede kutlama

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Mihrişah bebeği ve ailesini ziyaret ederek anne ve bebeğe hediye verdi.

Vali Usta: 2026 yılının ülkemize, milletimize, Bingölümüze ve tüm insanlığa sağlık huzur başarı getirmesini temenni ediyorum. Bugün de hastanemize geldik biraz önce de hastanemize de 2026 yılı ilk bebeğinin ziyaret ettik. Sevgili annesi Mihriban‘la babası Burhan ikinci çocukları olan Mihrişah’ın yeni yılını kutladık. Ben 2026 doğan bütün bebeklerimize uzun ve sağlıklı ömürler barış huzur içinde bir ömür diliyorum. Özellikle sağlık personellerimize, ebelerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve idari personelimize de bu akşam da görevlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Görevini ifa eden polisimize, jandarmamızı da üstün başarılı görevler diliyorum. Genel anlamda 2026 yılının ülkemize Bingölümüze huzur ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum

Ziyaret sırasında aileye iyi dilekler iletildi; sağlık ekiplerine ve görev başındaki personele de teşekkür edildi.

