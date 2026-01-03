Gaziantep’te Kar Yağışı Tarihi Çarşıları Sessizliğe Bürüdü

Hafta içi etkili kar ve dondurucu soğuk, esnafı sokaklara çıkarmaya zorladı

Gaziantep’te Salı günü gece saatlerinde başlayan ve Perşembe günü gece geç saatlere kadar belli aralıklarla devam eden kar yağışının etkisi sürüyor. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, gündüz güneşli olmasına rağmen termometreler eksi 5 dereceye kadar geriledi.

Karın durmasının ardından iş yerlerini açan esnaf, dükkan önlerinde biriken kar kütlelerini temizleyerek günlük faaliyetlerine dönmeye çalıştı. Ancak vatandaşların zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaması nedeniyle sokaklar, caddeler ve çarşılar boş kaldı; trafik azaldı, kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Dondurucu soğukta bazı esnaf, iş yeri önünde ateş yakarak müşteri bekledi; çay eşliğinde ateş başında toplanan esnaf sakinliği fırsat bildi.

Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Almacı Pazarı başta olmak üzere kentin tarihi çarşıları ve mekanları, normalde hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken kar sonrası sessizliğe büründü. Bakırcılar Çarşısı’nda çekiç seslerinin azaldığı, bazı iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. Esnaf, havaların soğuması ve vatandaşların evde kalmasının müşteri yoğunluğunu ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Fikret Yılmaz adlı Bakırcılar Çarşısı esnafı konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri Gaziantep’e böyle bir kar yağmamıştı. Kar yağışı nedeniyle esnaf da gelemedi. Biz de 2-3 günden beri ilk kez geldik. Bugün dükkanı açtık. Henüz kimse de yok. Bizler böyle sakinliğe alışık değiliz ama yapacak bir şey yok. Çok şükür yine de çünkü kar ve yağmur da gerekiyor. Uzan zamandır kar bekliyorduk. Çünkü bu sene biraz kurak gidiyor. Hamdolsun kar yağması da iyi oldu. Hafta sonu böyle bir sakinliğe pek alışık değiliz ama birkaç gün sonra inşallah işler açılır. Öyle umut ediyoruz"

Celal Kerhizli de durumu şöyle özetledi:

"Uzun süreden beri Gaziantep’e böyle bir kar yağmamıştı. Karın yağması çok güzel oldu. Yoğun kar olduğundan iki gün kapalıydık. İş yerimizi bugün açmaya başladık ve yavaş yavaş bir hareketlik bekliyoruz. İki gün çarşı kapalıydı. Genelde şehrin çoğu kapalıydı. Kar etkili olunca kimse de dışarı çıkmadı. O yüzden de iki gün kapalıydık. Şimdi de işlerimiz sakin gidiyor. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Uzun zamandan beri iş yoğunluğu vardı. Bu da bize bir fırsat olmuş oldu. Bu iki gün dinlenmiş olduk"

GAZİANTEP’TE KAR YAĞIŞI TARİHİ ÇARŞILARI SESSİZLİĞE BÜRÜDÜ