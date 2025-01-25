Gaziantep'te Öğrenciler Yarıyıl Tatilinde Geri Dönüşüm Tasarımlarıyla Eğlenceli Zaman Geçiriyor

Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Eğlencesi: Geri Dönüşüm Atölyeleri

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmenin yollarını arıyor. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen geri dönüşüm atölyeleri, ailelerin katılımıyla keyifli bir etkinlik alanı sunuyor.

Yarının tasarımcıları, bu atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulurken, el becerilerini de artırıyor. Kütüphane sorumlusu Ebru Kapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarıyıl döneminde çocuklar ve aileleri için keyifli atölyeler hazırladık. Bu atölyelerde geri dönüşüm ile 'Kendi kutumu tasarlıyorum' adlı etkinlikleri başlattık," dedi.

Atölyeler, çocukların boş zamanlarını teknolojik cihazlardan uzak, eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor. Kapan, bu süreçte ailelerin de çocuklarıyla birlikte etkinliklerde yer alarak bağ kurma fırsatı yakaladıklarını vurguladı.

Velilerden Pozitif Dönüş

Atölyeyi değerlendiren velilerden Meltem Yılmaz, "Oğlumla birlikte bu etkinliğe katıldık. Yapılan etkinlikler çok değerli ve zamanımızı güzelce geçirmemizi sağladı. Elektronik cihazlardan uzaklaşarak, keyifli bir deneyim yaşadık," ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de atölye çalışmalarından oldukça keyif alıyor. Çocuklardan Ayhan Yılmaz, "Annemle birlikte güzel bir kutu tasarladık. Yarıyıl etkinliklerine katılmak çok eğlenceli!" diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Gaziantep'teki geri dönüşüm atölyeleri, hem çocukların hayal gücünü geliştiriyor hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm atölyesinde kendi tasarımlarını yapıyor.

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm atölyesinde kendi tasarımlarını yapıyor.