DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.733.792,28 0,49%

Gaziantep'te Öğrenciler Yarıyıl Tatilinde Geri Dönüşüm Tasarımlarıyla Eğlenceli Zaman Geçiriyor

Geri dönüşüm atölyeleri sayesinde Gaziantepli öğrenciler, yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçiriyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:44
Gaziantep'te Öğrenciler Yarıyıl Tatilinde Geri Dönüşüm Tasarımlarıyla Eğlenceli Zaman Geçiriyor

Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Eğlencesi: Geri Dönüşüm Atölyeleri

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmenin yollarını arıyor. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen geri dönüşüm atölyeleri, ailelerin katılımıyla keyifli bir etkinlik alanı sunuyor.

Yarının tasarımcıları, bu atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulurken, el becerilerini de artırıyor. Kütüphane sorumlusu Ebru Kapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarıyıl döneminde çocuklar ve aileleri için keyifli atölyeler hazırladık. Bu atölyelerde geri dönüşüm ile 'Kendi kutumu tasarlıyorum' adlı etkinlikleri başlattık," dedi.

Atölyeler, çocukların boş zamanlarını teknolojik cihazlardan uzak, eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor. Kapan, bu süreçte ailelerin de çocuklarıyla birlikte etkinliklerde yer alarak bağ kurma fırsatı yakaladıklarını vurguladı.

Velilerden Pozitif Dönüş

Atölyeyi değerlendiren velilerden Meltem Yılmaz, "Oğlumla birlikte bu etkinliğe katıldık. Yapılan etkinlikler çok değerli ve zamanımızı güzelce geçirmemizi sağladı. Elektronik cihazlardan uzaklaşarak, keyifli bir deneyim yaşadık," ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de atölye çalışmalarından oldukça keyif alıyor. Çocuklardan Ayhan Yılmaz, "Annemle birlikte güzel bir kutu tasarladık. Yarıyıl etkinliklerine katılmak çok eğlenceli!" diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Gaziantep'teki geri dönüşüm atölyeleri, hem çocukların hayal gücünü geliştiriyor hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm...

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm atölyesinde kendi tasarımlarını yapıyor.

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm...

Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm atölyesinde kendi tasarımlarını yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor
2
Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu
3
Balıklıgöl'de Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu
4
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
5
Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes Belgeseli İzleyiciyle Buluştu
6
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yaylı Çalgılar Konseri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!