Gaziantep'te Yarım Asır: Saat Tamircisi Nurettin Büyükkörükçü

Gaziantep'te yarım asırdır zamana ince ayar veren usta

Nurettin Büyükkörükçü, 68 yaşında, Gaziantep Şahinbey ilçesindeki 8 metrekarelik dükkânında yarım asırdır saat tamirciliği yapıyor. Bir zamanların gözde mesleği olan saatçilik bugün gençler tarafından tercih edilmediği için ustalar çırak bulamıyor.

Mesleğe ilk adım: Dayının yanında çıraklık

Büyükkörükçü, mesleğe 1976 yılında dayısının yanında çırak olarak başladı. İlkokul yıllarındaki merakını mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen usta, dayısından kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendiğini anlattı. 1984 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemini geçiren Büyükkörükçü, 1985 yılında askerden döndükten sonra kendi iş yerini açtı ve o günden beri kendi dükkânında hizmet veriyor.

Antika saatlerden teknolojik değişime: Mesleğin dönüşümü

Çoğunlukla antika saatleri tamir eden Büyükkörükçü, yıllarca severek sürdürdüğü işini teknolojinin gerilettiğini belirtiyor. Usta, telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte saatçiliğin cazibesini yitirdiğini, 1990'lı yıllarda işlerin iyi olduğunu ancak 2000'lerden sonra düşüş başladığını ifade etti.

'Eski dönemlerde saatçilik çok güzel bir meslekti' diyen Büyükkörükçü, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Sabır, ince işçilik ve emek gerektiğini belirten usta, sevgi olmadan bu işi yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Son dönemler ve usta düşüncesi

Büyükkörükçü, bu meslek sayesinde aile kurduğunu, çocuklarını büyütüp evlendirdiğini aktardı. Ancak bugün sayıları çok azalan ustaların mesleği ayakta tutma çabasında olduğunu belirterek, 'Bu meslek son demlerini yaşıyor' değerlendirmesinde bulundu. Şu an yapabildiği kadar saat tamiri yapmaya devam eden usta, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor.

Öne çıkan bilgiler: 1976 yılında başlayan meslek hayatı, 8 metrekarelik atölye, Şahinbey - Gaziantep adresi, kuşaklar boyunca süren ustalık ve çırak eksikliği.

