Gaziantep'te Yoğun Kar Uyarısı: Okullar Yarın Tatil Edildi

Gaziantep için Meteoroloji'nin uyarısının ardından kentte beklenen 2 günlük yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Vali Kemal Çeber'in açıklaması

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze gördüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025’in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum"

Meteoroloji uyarısı ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

