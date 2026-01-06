GEADER Başkanı Çelebi: Enerji Verimliliği Artık Bir Zorunluluk

GEADER Başkanı Ömer Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'nda enerji tasarrufu ve verimliliğinin arz güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma için zorunlu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:46
GEADER Başkanı Çelebi: Enerji Verimliliği Artık Bir Zorunluluk

GEADER Başkanı Çelebi: Enerji Verimliliği Artık Bir Zorunluluk

5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'nda çağrı: Tasarruf ve bilinç

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, enerjinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çelebi, fosil yakıtların hızla tükendiği ve küresel ölçekte enerji krizlerinin yaşandığı günümüzde enerji verimliliği bilincinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, ancak %70 oranında hâlâ fosil yakıtlara bağımlı olunduğunu belirten Çelebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını dile getirdi. Bu durumun mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

"Unutulmamalıdır ki en büyük enerji kaynağı, enerjinin verimli ya da tasarruflu kullanılmasıdır" sözlerini aktaran Çelebi, enerji verimliliğinin Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması, enerjide tam bağımsızlığın sağlanması ve daha yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Çelebi, gelişmiş ülkelerin artık enerjiyi çok tüketen değil, bilinçli tüketen ülkeler olduğuna dikkat çekti ve enerji tasarrufu konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine işaret etti.

Açıklamasını, enerji politikalarında verimliliği artırıcı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi çağrısıyla sonlandıran Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftasını kutlayarak bu haftanın enerjinin israf edilmemesi, bilinçli tüketilmesi ve tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmasını temenni etti.

GEADER BAŞKANI ÇELEBİ: “ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK BİR ZORUNLULUK”

GEADER BAŞKANI ÇELEBİ: “ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteorolojiden Bayburt'a Don ve Çığ Uyarısı
2
Konya Ovası'nda Karsız Sezon: Hububat Tarları Don Tehlikesi
3
Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: Buket Özgüneşli Mağdur
4
Kar Yağışı Gaziantep'te Çiftçinin Yüzünü Güldürdü: Antep Fıstığında Rekolte Umudu
5
Van-Özalp Kara Yolunda Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Petek Genç'in Ladik Akdağ Gezileri Başladı
7
Denizli Nikfer Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları