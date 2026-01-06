GEADER Başkanı Çelebi: Enerji Verimliliği Artık Bir Zorunluluk

5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'nda çağrı: Tasarruf ve bilinç

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, enerjinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çelebi, fosil yakıtların hızla tükendiği ve küresel ölçekte enerji krizlerinin yaşandığı günümüzde enerji verimliliği bilincinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, ancak %70 oranında hâlâ fosil yakıtlara bağımlı olunduğunu belirten Çelebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını dile getirdi. Bu durumun mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

"Unutulmamalıdır ki en büyük enerji kaynağı, enerjinin verimli ya da tasarruflu kullanılmasıdır" sözlerini aktaran Çelebi, enerji verimliliğinin Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması, enerjide tam bağımsızlığın sağlanması ve daha yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Çelebi, gelişmiş ülkelerin artık enerjiyi çok tüketen değil, bilinçli tüketen ülkeler olduğuna dikkat çekti ve enerji tasarrufu konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine işaret etti.

Açıklamasını, enerji politikalarında verimliliği artırıcı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi çağrısıyla sonlandıran Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftasını kutlayarak bu haftanın enerjinin israf edilmemesi, bilinçli tüketilmesi ve tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmasını temenni etti.

GEADER BAŞKANI ÇELEBİ: “ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK BİR ZORUNLULUK”