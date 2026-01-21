Gebze'de "Atıksız Pazar" Başladı: Pazar Ambalajları Geri Dönüşüme

Gebze Belediyesi, "Atıksız Pazar" projesiyle pazar yerlerindeki ambalaj atıklarını kaynağında ayırıp geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:19
Gebze'de "Atıksız Pazar" Başladı: Pazar Ambalajları Geri Dönüşüme

Gebze'de "Atıksız Pazar" uygulaması başladı

Gebze Belediyesi, pazar yerlerinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması amacıyla "Atıksız Pazar" projesini hayata geçirdi.

Sıfır Atık hedefiyle pazar temizliği ve geri dönüşüm adımı

"Sıfır Atık" çalışmaları kapsamında başlatılan uygulama ile pazar yerlerinde oluşan karton, plastik ve benzeri ambalaj atıklarının evsel atıklara karışmadan geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Uygulama çerçevesinde belediye ekipleri, pazar esnafına mavi geri dönüşüm poşetleri dağıtıyor. Esnaf, tezgah kurulumu ve gün içindeki satış sürecinde ortaya çıkan ambalaj atıklarını bu poşetlerde biriktiriyor.

Gün sonunda belirlenen toplama noktalarına bırakılan atıklar, ekiplerce alınarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmayla pazar alanlarının temizliğinin kolaylaşacağı ve geri dönüştürülebilir atık miktarının artacağı görüşünü belirterek, çevre dostu uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

