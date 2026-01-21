Gebze'de "Atıksız Pazar" Başladı: Pazar Ambalajları Geri Dönüşüme

Gebze'de "Atıksız Pazar" uygulaması başladı
Gebze Belediyesi, pazar yerlerinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması amacıyla "Atıksız Pazar" projesini hayata geçirdi.
Sıfır Atık hedefiyle pazar temizliği ve geri dönüşüm adımı
"Sıfır Atık" çalışmaları kapsamında başlatılan uygulama ile pazar yerlerinde oluşan karton, plastik ve benzeri ambalaj atıklarının evsel atıklara karışmadan geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.
Uygulama çerçevesinde belediye ekipleri, pazar esnafına mavi geri dönüşüm poşetleri dağıtıyor. Esnaf, tezgah kurulumu ve gün içindeki satış sürecinde ortaya çıkan ambalaj atıklarını bu poşetlerde biriktiriyor.
Gün sonunda belirlenen toplama noktalarına bırakılan atıklar, ekiplerce alınarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.
Belediye yetkilileri, çalışmayla pazar alanlarının temizliğinin kolaylaşacağı ve geri dönüştürülebilir atık miktarının artacağı görüşünü belirterek, çevre dostu uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını kaydetti.
GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN PAZAR YERLERİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI AMACIYLA "ATIKSIZ PAZAR" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.