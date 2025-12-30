DOLAR
Fırat EDAŞ'tan Elazığ'a 13 Milyon TL'lik LED Aydınlatma Yatırımı

Fırat EDAŞ, Elazığ'da 13 milyon TL'yi aşan yatırımla 2 bin 522 sokak armatürünü LED'e dönüştürdü; yıllık enerji maliyeti 8 milyon TL'den 3 milyon TL'ye indi.

Şehir aydınlatmasında enerji verimliliği hedefiyle kapsamlı dönüşüm

Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Elazığ’da gerçekleştirdiği 13 milyon TL’yi aşan yatırım ile şehir aydınlatmasında enerji verimliliğini artıran kapsamlı bir altyapı dönüşümünü hayata geçirdi.

Enerji verimliliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı gündeminde olan proje kapsamında Fırat EDAŞ, Elazığ sokaklarının aydınlatma armatürlerini yüksek verimli LED teknolojisiyle yenileyerek şehir aydınlatmasını daha sürdürülebilir ve tasarruf odaklı bir yapıya kavuşturdu.

Proje çerçevesinde 2 bin 522 adet armatür LED ile değiştirildi. Bu dönüşüm sayesinde sokak aydınlatmalarının yıllık enerji tüketimi üçte bir oranında azaltıldı ve elde edilen tasarruf yaklaşık 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk geldi.

Mevcut yapıda yaklaşık 8 milyon TL olan yıllık toplam enerji tüketim bedeli, LED uygulamasıyla birlikte 3 milyon TL seviyelerine geriledi. Bu iyileşme ile değişim öncesi döneme göre %62 oranında enerji verimi sağlandığı bildirildi.

Fırat EDAŞ, hizmet verdiği illerde enerji verimliliğini ve sürdürülebilir altyapıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

