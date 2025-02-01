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Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Gelibolu Belediyesi'nde çalışanların maaşları %63.85 zamla 42.600 TL'ye yükseltildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:03
Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Belediye Çalışanlarına Zam Müjdesi

Gelibolu Belediyesi, Şubat ayıyla birlikte çalışanlarına uygulanacak yeni maaş zamlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, belediye personelinin en düşük maaşı %63.85 oranında artırılarak 42.600 TL'ye yükseltildi.

Önemli İş Sözleşmesi İmzalandı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye ile Hak-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine dair bilgileri paylaştı. Bu önemli adım, 2024 yerel seçimleri öncesinde yüksek maaş zamları vaatleri kapsamına girmekte.

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Başkan Soyuak’tan Açıklama

Başkan Soyuak, zam müjdesini verirken, "İlk önce hak, ilk önce ekmek, ilk önce aş, ilk önce eve bir tutam ekmek götürebilme sevdasıdır. Bu kent ayağa kalkmak zorunda, bu kent değişmek ve güzelleşmek zorunda" diyerek, emek vurgusu yaptı. Zam müjdesini, "Emek en yüce değerdir, maaş zammı hayırlı olsun" şeklinde sonlandırdı.

Diğer Belediyelere Örnek Olacak

Bu zam oranı, Gelibolu Belediyesi’nin çalışanlarına sağladığı destekle dikkat çekerken, diğer belediyelerde de benzer uygulamaların yapılması bekleniyor. Kamuoyunda yankı bulan bu zam, özel sektör maaş artışları için de bir örnek teşkil edebilir.

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