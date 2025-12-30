Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun kar sonrası ulaşım normale döndü

Batman’ın Gercüş ilçesinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden açıldı.

Çalışmalar, İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği karla mücadele ekipleri tarafından yürütüldü. Ekiplerin çalışmasıyla yollar tekrar ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Abdulhakim Şimşek ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Tüm köy yolları durmadan ulaşıma açmaya çalışıyoruz" dedi.

