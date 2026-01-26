Gercüş’te Orman Ekibi Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Gercüş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar altında yaban hayvanları ve kuşlar için ormanlara yem bıraktı; Kaymakam Muhammed Öztaş teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:47
Gercüş’te Orman Ekibi Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Gercüş’te Orman Ekibi Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Yoğun kar altında doğaya destek

Yoğun kar yağışının doğayı beyaza bürüdüğü, yiyecek bulmayı neredeyse imkansız hale getirdiği zorlu kış günlerinde, Batman’ın Gercüş İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli ormanlık alanlarda yaban hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı.

Gercüş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına ve dondurucu soğuğa rağmen, titizlikle seçilen noktalara her avuç yemi bir canın hayata tutunmasına vesile olma umuduyla bıraktı.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş yaptığı açıklamada "Bu anlamlı çalışma, sadece bir görev değil, aynı zamanda doğayla kurduğumuz bağın, merhametin ve sorumluluğun en güzel göstergesidir. Gercüş Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize içten teşekkürlerimizi sunuyor, bu güzel dayanışmanın ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Siz de çevrenizdeki yaban hayatına küçük bir destek olmak isterseniz, uygun noktalarda kuş yemi ve doğal besinler bırakmayı unutmayın. Bir avuç iyilik, bir can kurtarabilir’’ dedi.

