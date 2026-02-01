Van'da 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da yoğun kar yağışı sonucu 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 181 santime yükseldi, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai yürütüyor

Van’da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapatılan yolların dağılımı şöyle: Bahçesaray’da 6, Başkale’de 2, Çatak’ta 40, Gürpınar’da 22, Özalp’ta 5 ve Saray ilçesinde 3 olmak üzere toplam 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

Karabet Geçidi ile ilgili son gelişmeler de paylaşıldı. Kar yağışında dolayı kapalı olan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinin yolu bugün yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

27 Aralık 2025 tarihinde kar yağışı ve düşen çağlardan dolayı ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 181 santime ulaştı.

Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van’a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafede olan Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

