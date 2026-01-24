Antalya'da Gece Boyu Etkili Sağanak Sona Erdi

Meteoroloji uyarısının ardından kent merkezinde yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya kent merkezinde, dün gece başlayan yağış sabaha kadar etkili oldu.

Gece boyunca süren sağanak nedeniyle kentin ana arterleri adeta göle döndü, rögarlar taştı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldı.

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi; yollarda biriken suların çekildiği ve öğle saatlerine doğru yağmurun azaldığı gözlendi.

Yağış sonrası oluşan dev dalgalar Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların sahilde fotoğraf çekindiği, bazılarının ise spor yaptığı görüldü.

Yağışın 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. (SM-)

Antalya’da gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak etkisini yitirdi