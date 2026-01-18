Düzce'de Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Düzce'de sabah başlayan ve etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; yetkililer ulaşım için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:37
Sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerle birlikte yoğunluğunu artırarak kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışına rağmen kentte hayat tamamen durmadı; bazı vatandaşlar kar altında yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri de cep telefonlarıyla muhteşem manzaraları fotoğrafladı. Parklar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekerek sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor; vatandaşların ve sürücülerin güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

