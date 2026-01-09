Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği

Giresun'un Yavuzkemal yaylalarında yoğun kar nedeniyle kalan sahipsiz kedi ve köpekler için belediye ekipleri mama dağıttı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 21:13
Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği

Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği

Yavuzkemal'in Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında destek çalışması

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaylalardaki yaşamı olumsuz etkiledi. Obaların boşalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz kedi ve köpeklerin durumu ön plana çıktı.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, belediye ekipleriyle birlikte Kulakkaya ve Bektaş yaylalarına çıkarak obaları tek tek dolaştı ve sahipsiz hayvanlar için mama ile yiyecek bıraktı. Soğuk hava ve artan kar kalınlığı nedeniyle bölgede kalan hayvanların beslenmesi sağlandı.

Yetkililer, özellikle yerleşimin terk edildiği alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin düzenli olarak kontrol edileceğini ve yemleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YAYLALARDAKİ YAŞAMI OLUMSUZ...

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YAYLALARDAKİ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, OBALARIN BOŞALMASIYLA BİRLİKTE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN HAYVANSEVER BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YAYLALARDAKİ YAŞAMI OLUMSUZ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği
2
Hozat'ta Uzman Çavuş Yunus Can'a Başarı Belgesi
3
Samsun'da 15 Ton Miadı Dolmuş İlaç Elektriğe Dönüştürüldü
4
Hatay'da Dolu Yağışı: Yayladağı Bezge Mahallesi Beyaza Büründü
5
Van-Bitlis Karayolunda Yoğun Kar Trafiği Aksatıyor
6
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları