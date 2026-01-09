Giresun'da yaylalarda sahipsiz hayvanlara mama seferberliği

Yavuzkemal'in Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında destek çalışması

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaylalardaki yaşamı olumsuz etkiledi. Obaların boşalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz kedi ve köpeklerin durumu ön plana çıktı.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, belediye ekipleriyle birlikte Kulakkaya ve Bektaş yaylalarına çıkarak obaları tek tek dolaştı ve sahipsiz hayvanlar için mama ile yiyecek bıraktı. Soğuk hava ve artan kar kalınlığı nedeniyle bölgede kalan hayvanların beslenmesi sağlandı.

Yetkililer, özellikle yerleşimin terk edildiği alanlarda yaşayan kedi ve köpeklerin düzenli olarak kontrol edileceğini ve yemleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, YAYLALARDAKİ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLERKEN, OBALARIN BOŞALMASIYLA BİRLİKTE YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN HAYVANSEVER BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI.