Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor

Van'da Kurubaş Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü; Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:41
Yoğun kar, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiliyor

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Kurubaş Geçidi çevresinde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası ile birlikte yüksek kesimlerde trafik akışı bozuldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü; sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, geçitte yolun açık tutulması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücüleri zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor ve dikkatli, kontrollü seyir çağrısında bulunuyor.

