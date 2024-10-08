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Gökçeada'da Tarım ve Hayvancılığın Tarihçesi: 8.800 Yıl Önceye Uzanan Yerleşim

Gökçeada'da tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşim tarihinin kökleri 8.800 yıl öncesine gidiyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:44
Gökçeada'da Tarım ve Hayvancılığın Tarihçesi: 8.800 Yıl Önceye Uzanan Yerleşim

Gökçeada'daki İlk Yerleşim

Çanakkale iline bağlı Gökçeada, tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik toplulukların 8.800 yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü Kazıları

Dünyanın ilk Cittaslow adası olan Türkiye'nin en büyük adasında gerçekleştirilen Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında 2009 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Önemli Bulgular Elde Edildi

İlk yerleşimcilerin yaşam tarzlarını inceleyen araştırmalar, Gökçeada ve Ege Denizi'nin doğusundaki adaların tarihi hakkında değerli bilgilere ulaşmıştır. Prof. Dr. Erdoğu, bu yıl yapılan çalışmalarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplulukların köklerinin 8.800 yıla uzandığını tespit ettiklerini aktardı.

İlk Topluluğun Geçim Kaynağı

Prof. Dr. Erdoğu, bu erken topluluğun deniz seviyesinin günümüzdeki seviyeden daha alçak olduğu bir dönemde ana karadan adaya geçtiklerini ve evcil hayvanlar ile tahıllar getirdiklerini öne sürdü. Kazı sonuçlarına göre bu topluluğun ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraştığı, tarımı daha az benimsediği ve geniş arazilerde avcılık ve toplayıcılıkla geçim sağladığı belirtildi.

Mimari Yapılar ve Ticaret

Ayrıca, adaya yerleşen ilk topluluğun yuvarlak planlı, çukur tabanlı binalarda yaşadığı ve bu binaların kireç sıvalı ve ahşap ile saz örgüyle inşa edildiği biliniyor. Erken dönemlerde ticaretin varlığına da dikkat çeken Profesör, yerleşimde bulunan obsidyen, agat ve nefrit gibi malzemelerin değiş tokuşta kullanıldığını kaydetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 2009'dan bu yana sürüyor. Alandaki buluntular, tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik toplulukların varlığının 8 bin 800 yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 2009'dan bu yana sürüyor. Alandaki buluntular, tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik toplulukların varlığının 8 bin 800 yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

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