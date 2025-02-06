Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Gölbaşı Belediyesi'nde Bayram İkramiyesi Tutarı 5.000 TL Oldu

Gölbaşı Belediyesi, çalışanlarını sevindiren bir haberi duyurdu. Yapılan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, Bayram ikramiyesi 5.000 TL olarak belirlendi. Ramazan Bayramına 2 ay kala, hem emekliler hem de çalışanlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

En Düşük İşçi Maaşı 38.500 TL

Yeni alınan kararlarla birlikte Gölbaşı Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı, ikramiyelerle beraber 38.500 TLye yükseldi. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl için yeni bir zammın beklentisi içerisindeydi. Ama şimdi çalışanlara yönelik olumlu adımlar atıldı.

Kurban Bayramı İkramiyesiyle Mutlu Haberler

Ankara Gölbaşı Belediyesi, yaptığı bu iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, çalışanlar açısından büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Çalışanlarımız bizim için çok değerli. Bayram sevincini hep birlikte yaşamak için elimizden geleni yaptık" açıklamasıyla çalışanlarının refahını artırmaya yönelik çabalarını vurguladı.

Yapılan Diğer İyileştirmeler

Toplu iş sözleşmesinin detayları arasında bekar bir çalışanın maaşının yüzde 30 zamla 27 bin TL'den 35 bin 100 TL'ye yükseldiği bilgisi de yer alıyor. İkramiyelerle beraber en düşük maaş 38.500 TL olurken, beş yıl kıdemi olan iki çocuklu bir işçinin maaşı 39.250 TL’ye kadar artış gösterdi. Ayrıca kıdem, çocuk yardımı, yemek yardımı gibi diğer kalemlerde de artışlar yapıldığı kamuoyuna bildirildi.