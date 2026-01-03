Gölbaşı'da Yollar Buz Pisti Oldu: Tuzlama Yetersiz Kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, cadde ve sokakları adeta buz pistine çevirdi. Karın durmasının ardından gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı nedeniyle yaygın buzlanma meydana geldi.

Vatandaşlar, özellikle ana ve ara sokaklar ile eğimli yollarda herhangi bir tuzlama çalışması yapılmadığını belirterek, bunun araçların kontrolünü kaybetmesine yol açtığını söyledi. İlçede çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşandığı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çektiği kaydedildi.

Vatandaş Tepkileri ve Sağlık Kuruluşlarına Yansımaları

Sürücüler ve yayalar, belediyenin tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığını vurgulayarak sokakların cam gibi olduğunu ifade etti. Vatandaşlar işe giderken ayakta durmakta zorlandıklarını belirtti.

Hastanelerin acil servislerine, düşmeye bağlı yaralanma vakalarıyla başvuranların sayısında artış gözlemlendi. Bölge sakinleri, gerekli tuzlama ve önlemlerin alınmamasının can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR, YOLLARI ADETA BUZ PİSTİNE ÇEVİRDİ.