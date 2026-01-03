DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Gölbaşı'da Yollar Buz Pisti Oldu: Tuzlama Yetersiz Kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar ve dondurucu soğuklar sonrası yetersiz tuzlama yolları buz pistine çevirdi; çok sayıda maddi hasarlı kaza ve yaralanma bildirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:17
Gölbaşı'da Yollar Buz Pisti Oldu: Tuzlama Yetersiz Kaldı

Gölbaşı'da Yollar Buz Pisti Oldu: Tuzlama Yetersiz Kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, cadde ve sokakları adeta buz pistine çevirdi. Karın durmasının ardından gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı nedeniyle yaygın buzlanma meydana geldi.

Vatandaşlar, özellikle ana ve ara sokaklar ile eğimli yollarda herhangi bir tuzlama çalışması yapılmadığını belirterek, bunun araçların kontrolünü kaybetmesine yol açtığını söyledi. İlçede çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşandığı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çektiği kaydedildi.

Vatandaş Tepkileri ve Sağlık Kuruluşlarına Yansımaları

Sürücüler ve yayalar, belediyenin tuzlama çalışmalarının yetersiz kaldığını vurgulayarak sokakların cam gibi olduğunu ifade etti. Vatandaşlar işe giderken ayakta durmakta zorlandıklarını belirtti.

Hastanelerin acil servislerine, düşmeye bağlı yaralanma vakalarıyla başvuranların sayısında artış gözlemlendi. Bölge sakinleri, gerekli tuzlama ve önlemlerin alınmamasının can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR, YOLLARI ADETA...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR, YOLLARI ADETA BUZ PİSTİNE ÇEVİRDİ.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR, YOLLARI ADETA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları