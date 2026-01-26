Göle'de Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi: İlçe Buz Tuttu

Göle ilçesinde gece sıcaklık eksi 20 dereceye düşerek cadde ve sokakları buzla kapladı; Kura Nehri yüzeyi dondu, bölgede dondurucu soğuk etkili.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:24
Göle'de Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi: İlçe Buz Tuttu

Göle'de Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi: İlçe Buz Tuttu

Ardahan'da dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Soğuk nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü; nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar buzlandı. Kuru ayazın hissedildiği ilçede termometreler gece eksi 20 dereceye ulaştı.

Kar yağışı sonrası etkili olan soğukların Ardahan genelinde etkili olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Şu anda sıcaklık eksi 17-18 civarlarında. Soğuğun etkisiyle ağaçlar kırağı tutmuş, her yerde soğukla mücadele ediliyor. Karşımızda bulunan Kura nehrinin yüzeyi tamamen donmuş. Burada yaşayan insanlar bu soğuk havaya rağmen hayatlarını sürdürüyorlar. Yaşam şartları çok ağır ve zor ama gayret ediyoruz. Özellikle kalın giyinmeye çalışıyoruz, kat kat elbise giymemize rağmen yine de ısınamıyoruz. Burası Ardahan, insanların hayatını sürdürmede zorlandığı bir il ve kışın burada insanlar gerçekten zorlanıyorlar" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 11, Göle’de 20, Hanak’ta 12, Çıldır’da 13, Posof’ta 5 ve Damal’da 12 derece olarak kaydedildi.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Bakan Kurum’dan Yalova sosyal konut paylaşımı: Türkiye’yi ev sahibi yapıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları