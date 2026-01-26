Göle'de Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi: İlçe Buz Tuttu

Ardahan'da dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava, hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

Soğuk nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü; nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar buzlandı. Kuru ayazın hissedildiği ilçede termometreler gece eksi 20 dereceye ulaştı.

Kar yağışı sonrası etkili olan soğukların Ardahan genelinde etkili olduğunu söyleyen Ufuk Ürker, "Şu anda sıcaklık eksi 17-18 civarlarında. Soğuğun etkisiyle ağaçlar kırağı tutmuş, her yerde soğukla mücadele ediliyor. Karşımızda bulunan Kura nehrinin yüzeyi tamamen donmuş. Burada yaşayan insanlar bu soğuk havaya rağmen hayatlarını sürdürüyorlar. Yaşam şartları çok ağır ve zor ama gayret ediyoruz. Özellikle kalın giyinmeye çalışıyoruz, kat kat elbise giymemize rağmen yine de ısınamıyoruz. Burası Ardahan, insanların hayatını sürdürmede zorlandığı bir il ve kışın burada insanlar gerçekten zorlanıyorlar" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 11, Göle’de 20, Hanak’ta 12, Çıldır’da 13, Posof’ta 5 ve Damal’da 12 derece olarak kaydedildi.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR.