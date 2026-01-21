Gönül Kazan Projesi: Kocaeli'de yaşlı ve hastalara kişiye özel sıcak yemek

Günlük iki öğün ile evlere ulaşan destek

Kocaeli'de yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara, sağlık durumlarına göre hazırlanan kişiye özel menülerle sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Proje, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve kentte yaşayan, fiziksel kısıtlılıkları sebebiyle yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günlük iki öğün yemek ulaştırıyor.

Sağlık ve hijyen ön planda

Yemekler hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve vatandaşların sağlık durumları dikkate alınıyor. Tansiyon hastaları başta olmak üzere özel beslenme ihtiyacı bulunanlar için tuzsuz menü seçenekleri sunuluyor.

Projenin hedefi, alışveriş yapma veya yemek pişirme imkanı olmayan vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır.

KOCAELİ'DE YEMEK PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA, SAĞLIK DURUMLARINA GÖRE HAZIRLANAN KİŞİYE ÖZEL MENÜLERLE SICAK YEMEK HİZMETİ SUNULUYOR.