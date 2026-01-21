Gönül Kazan Projesi: Kocaeli'de yaşlı ve hastalara kişiye özel sıcak yemek

Kocaeli Büyükşehir'in Gönül Kazan Projesi, yemek yapamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçlara sağlık durumuna göre kişiye özel, günlük iki öğün sıcak yemek sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:21
Gönül Kazan Projesi: Kocaeli'de yaşlı ve hastalara kişiye özel sıcak yemek

Gönül Kazan Projesi: Kocaeli'de yaşlı ve hastalara kişiye özel sıcak yemek

Günlük iki öğün ile evlere ulaşan destek

Kocaeli'de yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara, sağlık durumlarına göre hazırlanan kişiye özel menülerle sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Proje, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve kentte yaşayan, fiziksel kısıtlılıkları sebebiyle yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günlük iki öğün yemek ulaştırıyor.

Sağlık ve hijyen ön planda

Yemekler hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve vatandaşların sağlık durumları dikkate alınıyor. Tansiyon hastaları başta olmak üzere özel beslenme ihtiyacı bulunanlar için tuzsuz menü seçenekleri sunuluyor.

Projenin hedefi, alışveriş yapma veya yemek pişirme imkanı olmayan vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır.

KOCAELİ'DE YEMEK PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA, SAĞLIK...

KOCAELİ'DE YEMEK PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA, SAĞLIK DURUMLARINA GÖRE HAZIRLANAN KİŞİYE ÖZEL MENÜLERLE SICAK YEMEK HİZMETİ SUNULUYOR.

KOCAELİ'DE YEMEK PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN YAŞLI, ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA, SAĞLIK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı
2
Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları
3
Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı
4
Antalya Büyükşehir 3 Yılda 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti
5
Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi
6
Edirne Huzurevinde Sıra Gecesi: Gönüller Bir Oldu
7
Yozgat'ta Yaralı Kızıl Şahin HAYDİ Ekipleri Tarafından Koruma Altına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları