Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan iş ilanı! KPSS'siz en az ilkokul mezunları başvurabilecek

Pegasus Havayolları, KPSS şartı olmaksızın en az ilköğretim mezunu adayları farklı pozisyonlarda değerlendirmek üzere personel alımına yönelik bir ilan yayımladı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, başvuruların şu anda alındığı belirtiliyor.

Firmanın yayımladığı ilanlar, çeşitli kadrolarda istihdam sağlamayı hedeflediğini gösteriyor. Pegasus Havayolları, geniş bir yelpazede niteliklere sahip adaylar arayarak işe alım sürecine dahil olmak isteyenleri bekliyor.





PEGASUS İŞ İLANLARINA DAİR TÜM DETAYLAR





Pegasus Pilot Yetiştirme Programı

-1 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmalısınız ve Türk vatandaşı olmalısınız.

-Türk üniversitelerinden lisans diplomasına ya da Yurtdışı Üniversite mezunları için Denklik Belgesi'ne (YÖK Denklik Belgesi) sahip olmalısınız.

-İngilizce Yeterlilik Sınavı'nda belirtilen asgari skorları karşılayabilmeniz gerekmektedir.

-Havayolu pilotlarının tıbbi koşullarını karşılayabilecek bir sağlık durumuna sahip olmalısınız.

-Boyunuz 160 cm ile 195 cm arasında olmalıdır.

-En az 2 yıl askeri yükümlülüğünüz bulunmamalıdır.

-Sabıka kaydınız olmamalıdır.

-Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılmamış olmalısınız.

Kabin Memuru - Temel Eğitim Sertifikalı

-Türk vatandaşı olmalısınız.

-01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğmuş olmalısınız.

-Minimum ön lisans mezunu olmalısınız.

-Kabin Memurluğu Temel Eğitim Sertifikası'na sahip olmalısınız.

-İyi derecede İngilizce bilmelisiniz.

-Boy kriterlerine uymalısınız.

-Uzun süreli konaklamalı görevlerde engeliniz olmamalı.

-Kabin Memuru üniforması giyildiğinde görülebilecek dövme, piercing vb. olmamalı.

-Uçuşa elverişli olmalısınız.





Filo Yönetim Kıdemli Uzmanı

-Üniversite mezunu olmalısınız.

-İş planlama, ekip yönetme ve raporlama konularında deneyime sahip olmalısınız.

-Gerektiğinde sürücü belgelerine sahip olmalısınız.

-Hızlı karar verebilme yeteneğine sahip olmalısınız.

-İletişim becerileriniz yüksek olmalı.

-Takım çalışmasına yatkın olmalısınız.

Dcs Memuru - Engelli

-Üniversite mezunu (tercihen Bilgisayar Programcılığı, Mühendislik veya İİBF fakültelerinden),

-Havacılık sektöründe deneyime sahip,

-İyi düzeyde Microsoft Office kullanabilen,

-İngilizce bilgisine sahip,

-Analitik düşünce yapısına sahip,

-İstanbul Asya yakasında ikamet eden.





Depo ve Lojistik Sorumlusu - Engelli

-Lise ve üzeri okul mezunu (tercihen Lojistik bölümü),

-MS Office bilgisine sahip,

-Tercihen ERP ve depo yönetim programları kullanabilen,

-İngilizce bilgisine sahip,

-En az 3 yıl lojistik ve depolama tecrübesine sahip,

-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

-İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden.





Uçak Yükleme İşçisi

-En az ilköğretim mezunu,

-B/C sınıfı ehliyete sahip ve araç kullanabilen,

-3'lü vardiya düzenine uyum sağlayabilen,

-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Anadolu Yakası veya Gebze'de ikamet eden.

Havacılık Güvenlik Uzmanı

-Üniversite mezunu olmalısınız.

-İyi seviyede İngilizce bilmelisiniz.

-Sivil Havacılık/Sivil Havacılık Güvenliği alanında minimum 3 yıl tecrübeniz olmalı.

-İyi iletişim ve müzakere becerilerine sahip olmalısınız.

-Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk bilinci yüksek olmalısınız.

Simülatör Teknisyeni

-Üniversite mezunu (tercihen Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Otomasyon veya Havacılık bölümlerinden),

-İyi düzeyde İngilizce bilen,

-MS Office programlarına hakim,

-Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilen,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

-İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden.

Yer Ekipman Bakım Onarım - Ustabaşı

-Motor sökme, takma, revize işlemlerini gerçekleştirebilmelisiniz.

-Ekipman kayıtlarını tutabilme yeteneğine sahip olmalısınız.

-Mekanik arızaları tespit edebilme ve onarabilme becerisine sahip olmalısınız.

-İş emirlerini etkili bir şekilde dağıtabilme yeteneğiniz olmalı.

-Vardiya planlarını başarıyla hazırlayabilme yeteneğine sahip olmalısınız.

Başvurular internet üzerinden https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=PEGASUS alınıyor.