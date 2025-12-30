GTB Başkanı Akıncı: 2025, Dayanıklılığın Öne Çıktığı Yıl Oldu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, küresel ölçekte belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu bir dönemin geride kaldığını belirterek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve önümüzdeki sürece dair beklentilerini paylaştı.

2025’in genel değerlendirmesi

Akıncı, 2025 yılını Türkiye ekonomisi, tarım ve gıda ticareti ile Gaziantep’in üretim gücü açısından ele aldı. Yıl boyunca uygulanan makroekonomik politikaların reel sektör üzerinde belirgin etkiler oluşturduğunu vurguladı ve sürecin sağduyu ile yönetildiğini ifade etti.

Akıncı'nın sözleri: '2025 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin yoğun olduğu; içeride ise dengelenme sürecinin öne çıktığı bir yıl oldu.' Ekonominin hızlı büyümeden ziyade sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih ettiğini, bunun uzun vadede daha sağlıklı zemin oluşturduğunu belirtti.

Dayanıklılık ve finansman

Akıncı, dayanıklılık kavramının 2025’in ana teması olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadele politikalarının yıl boyunca belirleyici olduğuna dikkat çekerek, yüksek faiz ortamının firmaları daha temkinli ve rasyonel karar almaya yönelttiğini anlattı. Sağlıklı büyümenin anahtarının doğru finansman yönetimi ve sürdürülebilir üretim olduğunu vurguladı.

Finansa erişimdeki zorlukların özellikle KOBİ’ler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Akıncı, buna rağmen ekonomik dengelerin korunmasının sürecin kontrollü ilerlemesine katkı sunduğunu kaydetti.

Tarım, gıda ticareti ve Gaziantep

Tarım ve gıda ticareti açısından 2025’in çok boyutlu bir yıl olduğunu söyleyen Akıncı, iklim şartları, küresel fiyat hareketleri ve artan girdi maliyetlerinin eş zamanlı etkisine işaret etti. Gaziantep özelinde ise kentin üretimden kopmayan yapısıyla öne çıktığını belirtti.

Akıncı'nın değerlendirmesi: Gaziantep, her şartta üretmeyi bilen ve ticaret refleksi güçlü bir şehir. Tarım, sanayi, ihracat ve ticaretin birbirini tamamlayan yapısı kenti daha dirençli kılıyor.

2026 beklentileri ve stratejik öncelikler

Akıncı, 2026 için en kritik başlığın öngörülebilirlik olacağını vurguladı: 'Önümüzü net görebildiğimiz ölçüde yatırım iştahı artar, üretim güçlenir.' Makroekonomik politikaların zaman içinde daha somut sonuçlar üretmeye başlayacağını, özellikle 2026’nın ilk yarısından itibaren küresel tedarik zincirlerinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesini beklediklerini ifade etti.

Finansmanını doğru yöneten, maliyetlerini iyi planlayan ve verimliliği merkeze alan firmaların daha sağlam ilerleyeceğini öngördüğünü belirtti. Küresel jeopolitik riskler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekerek, gıda arz güvenliğinin stratejik bir başlık haline geldiğini söyledi.

GTB’nin 2025 faaliyetleri ve destekleri

Akıncı, GTB’nin 2025 boyunca tarım ticaretinde şeffaflığı ve güveni esas alan uygulamalar yürüttüğünü anlattı. Borsa; hububat-bakliyat ihalelerinden coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına, altyapı yatırımlarından eğitim ve iş birliği programlarına kadar kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Vurgulanan uygulamalar: Büyük ölçekli ihalelerle üyelerin güvenilir piyasalara erişimi güçlendirildi, çevre ve sürdürülebilirlik projeleri ile uzun vadeli ticaret vizyonu desteklendi; eğitim çalışmalarıyla üye firmaların yetkinlikleri artırıldı.

Antep Lahmacunu ve Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almasının Gaziantep’in tarımsal ve gastronomi değerlerini uluslararası alanda görünür kıldığını belirten Akıncı, GTB Akredite Gıda Analiz Laboratuvarı modernizasyonu ve UR-GE projeleri ile firmaların rekabet gücünün desteklendiğini söyledi. Ayrıca Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumunun faaliyete geçirilmesiyle piyasa şeffaflığının güçlendirildiğini aktardı.

Kapanış

Akıncı, 'GTB olarak, Gaziantep’in köklü ticaret kültürüne yakışır şekilde reel sektörü destekleyen çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz' diyerek sözlerini tamamladı. GTB’nin odağında üretici, sanayici, işletme ve tüccarı merkeze alan bir anlayışın bulunduğunu vurguladı.

