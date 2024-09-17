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Gülhanım Başaran'ın Terzi Olma Hayali

Gülhanım Başaran, terziliğe 15 yaşında adım atarak kendi dükkanını açma hayaliyle ilerliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:43
Gülhanım Başaran'ın Terzi Olma Hayali

Gülhanım Başaran: Yılın Çırağı

Trabzon'da yaşayan 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, atık malzemeleri bez bebeklere dönüştürerek terziliğe adım attı. Ticaret Bakanlığı tarafından "yılın çırağı" seçilen Başaran, hayalini gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerliyor.

Çocukluğundan Beri Terziliğin Peşinde

Akçaabat ilçesinde yaşayan Gülhanım, küçük yaşlarda oyuncak bebeklerine kıyafetler dikerken, zamanla bu hobisini mesleğe dönüştü. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde Moda Tasarımı ve Terzilik eğitimi alan Başaran, bir yandan da Söğütlü Mahallesi'ndeki bir terzi dükkanında çıraklık yapıyor.

Mesleğin İnceliklerini Öğreniyor

Ütüleme, pantolon paçası yapımı ve elbise tadilatı gibi işlemlerle terzilikte kendisini geliştiren Gülhanım, ileride kendi tasarımlarını sergileyebileceği bir butik ve atölye açmayı hayal ediyor.

Heyecan Verici Başarı

28 Eylül'de Kırşehir'de yapılacak ödül töreni için hazırlıklarını sürdüren Gülhanım, "Yılın Çırağı" olarak seçildiği için büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Usta Öğreticisinin Desteği

Gülhanım'ın usta öğretici Ayşe Altıntaş, onun genç yaşta bu meslek dalına yönelmesinin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Gülhanım'ın hayallerine ulaşmasını gönülden diliyorum," dedi.

Başaran, tasarımlarını gelecekte insanlarla paylaşmayı ve sektörde daha da ilerlemeyi arzuladığını belirtiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük...

Ticaret Bakanlığınca "yılın çırağı" seçilen Trabzonlu 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, küçük yaşlarda başladığı terziliği büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan Başaran, mesleğe daha çocukken evdeki atık malzemeleri değerlendirerek başladı. Oyuncak bebeklerine kıyafet diken, atık malzemelerden bez bebekler yapan Başaran, bu sayede kendisini giderek daha da geliştirdi. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Moda Tasarımı ve Terzilik Bölümünde eğitimini sürdüren Başaran, bir taraftan da Söğütlü Mahallesi'ndeki terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Ütü, pantolon paçası yapımı, etek ve elbise boyu, tadilat gibi işleri yaparak mesleğin tüm inceliklerini öğrenen Başaran, ileride kendi tasarımlarının da olacağı butik ve atölye kurmak istiyor.

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