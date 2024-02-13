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Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Beyaz çikolatalı güllaç yapmak için sadece birkaç malzeme ve basit bir yöntem yeterli. Ramazan’a özel bu tatlıyı deneyin, sofranızı şenlendirin. Afiyet olsun.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:09
Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Beyaz Çikolatalı Güllaç nasıl yapılır?

Beyaz çikolatalı güllaç, Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Bu lezzetli tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Beyaz Çikolatalı Güllaç için malzemeler

  • 7-8 adet güllaç yaprağı
  • 6 bardak süt
  • 1 bardak toz şeker
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi
  • 100 gram beyaz çikolata
  • 2 yemek kaşığı gül suyu

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Beyaz Çikolatalı Güllaç için arası

  • 1 paket dövülmüş ceviz
  • 1 avuç dövülmüş antep fıstığı
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi

Beyaz Çikolatalı Güllaç için üzeri

  • Antep fıstığı
  • Ceviz
  • Çilek, nar, vb.

Beyaz Çikolatalı Güllaç yapılışı

  1. Bir tencereye süt, toz şeker ve 1 yemek kaşığı hindistan cevizi koyun ve ocağa alın. Şeker eriyene kadar karıştırın.
  2. Şeker eridikten sonra beyaz çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
  3. Çikolatalar eridikten sonra tencereyi ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilındığında (parmağınızı yakmayacak sıcaklıkta) gül suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.
  4. 3 veya 4 adet güllaç yaprağını ayrı bir kapta veya tepside süt karışımına batırarak ıslatın. Islattığınız güllaç yapraklarını borcam, tepsi veya kaba parlak yüzleri yukarı gelecek şekilde yerleştirin. (Her katı yerleştirdikten sonra bir kepçe ile süt karışımından üzerlerine gezdirin.)
  5. 3 veya 4. kata geldiğinizde dövülmüş ceviz, antep fıstığı ve 2 yemek kaşığı hindistan cevizini serpiştirin.
  6. Kalan 3 veya 4 adet güllaç yaprağını da aynı şekilde süt karışımına batırarak üzerine koyun. (Her katı koyduktan sonra süt karışımından üzerlerine gezdirmeyi unutmayın.)
  7. Son olarak kalan süt karışımını güllaçların üzerine dökün ve buzdolabına kaldırın. 1-2 saat dinlendirin.
  8. Dinlenen ve soğuyan beyaz çikolatalı güllacınızı antep fıstığı, ceviz, çilek, nar gibi malzemelerle süsleyerek servis yapın.
  9. Afiyet olsun.

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