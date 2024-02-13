Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Beyaz çikolatalı güllaç yapmak için sadece birkaç malzeme ve basit bir yöntem yeterli. Ramazan’a özel bu tatlıyı deneyin, sofranızı şenlendirin. Afiyet olsun.