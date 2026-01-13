Gümüşhane'de Kar 247 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Gümüşhane'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; il merkezinde 27 santimetre kar, toplam 247 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı dağ geçitlerinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:24
Yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

Gümüşhane'de kar yağışı, başta kent merkezi olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından, bugün okullar tatil edildi. İl merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre olarak ölçüldü.

Merkez ilçede 65, Kelkit ilçesinde 55, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 28, Şiran ilçesinde 59 ve Torul ilçesinde 30 olmak üzere toplam 247 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı geçidinde, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı geçidinde, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı geçidinde ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Pöske Dağı mevkiinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları