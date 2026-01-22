Gümüşhane’de Tır Şoförünün 3 Günde Yaptığı Kardan Anne ve Yavru Ayı İlgi Odağı

Gümüşhane’de tır şoförünün 3 günde yaptığı kardan anne ve yavru ayı ilgi odağı oldu

Gümüşhane merkezinde, tır şoförü Cihan Oral, kar yağışını değerlendirdi. Sadece kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak üç günde bir anne ayı ve yavru figürü şekillendirdi. Çocuklarıyla birlikte ortaya koyduğu çalışma kısa sürede mahallede ilgi odağı haline geldi ve vatandaşların beğenisini topladı.

"Çalışmayı 3 günde tamamlayabildik"

Cihan Oral eserini anlatırken, "Karne tatilinde görüyoruz ki maalesef ortada hiç çocuk yok. Çocuklarımız dört duvar arasında kalmış durumda. Teknoloji elbette gerekli ama bu kadar da içeriye sıkışmalarını istemiyoruz. Çocukların dışarıda oyun oynamasını, etkinlik yapmasını görmek istiyoruz. Biz çocukken sabah çıkar akşam eve dönerdik, yağmurda çamurda ıslanırdık ama sokaklarda hep çocuk olurdu. Şimdi Gümüşhane merkezde olmama rağmen sokakta neredeyse hiç çocuk görmüyorum. Sağ olsun kızım bugün bana eşlik etti. Arkadaşları da yanındaydı. Hep birlikte güzel bir şey ortaya çıkarmış olduk. Kar çalışması yaklaşık 2-3 saat sürdü. Tek başıma yaptığım için biraz zor oldu. Karı topladıktan sonra donmasını ve iyice sıkışmasını bekledim. Ertesi gün şekillendirmeye başladım. Normalde bu şekilde yapmak daha zor ama başardım" dedi.

"Eserlerimi yıkmasınlar diye sabaha kadar nöbet tutuyorum"

Oral, daha önce eserlerinin bazı duyarsız kişilerce tahrip edildiğini belirterek sitem etti: "Tepkiler güzel; fotoğraf çektirenler oluyor, el sallayanlar oluyor. Ancak geceleri sabaha kadar nöbet tuttuğum da oldu. Çünkü küçük ayımızın burnunu bile gelip bozmuşlar. Bu doğru değil. Sonuçta emek veriyoruz, çocuklar eğlensin diye uğraşıyoruz. Bu hevesi kırmamak gerek. Daha önce yaptığım kaplumbağayı da yıkmışlardı; çocuk eve ağlayarak geldi, ‘Baba kaplumbağamızı yıktılar’ dedi. Olmaz yani. Biraz duyarlılık şart. Bu yetenek herhalde doğuştan var, herhangi bir eğitim almadım. Zaten zaman zaman kar heykelleri ve çeşitli çalışmalar da yapıyorum. Çalışmadığım dönemlerde hem spor gibi oluyor hem de can sıkıntımı gideriyorum. Çocukları eğlendiriyorum, bu da hayatımda güzel bir yer ediniyor. Yıllar sonra ‘Bunu da yapmıştım’ diye hatırlayacağım bir anı kalıyor. Çocuklar büyüdüğünde ‘Bizim babamız böyle şeyler yapardı’ diye anlatacaklar. Bu da benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de çalışmayı takdir etti. Mete Gözlek destekleyici sözleriyle, "Köyünden tanıyorum Cihan’ı. Köyde iki yıl önce kardan tank yapmıştı. O çalışma çok dikkatimi çekmişti, gerçekten muhteşem olmuştu. Şimdi merkez mahalleye taşındı. Burada da birçok yaptığı şeyi gördüm. Bir fil yapmıştı, sonra bozuldu. Daha önce kaplumbağa yapmıştı. Şimdiki eseri ise çok daha muhteşem olmuş; bir anne ayı ile yavru ayıyı yaptı. Ben de onu destekliyorum, birkaç kez yardım etmeye çalıştım ama o çok titiz. İşini sanatkârlıkla yapıyor. Cihan’ın böyle çalışmalar yapmasından çok memnunum" dedi.

İkra Aytekin ise, "Cihan abi kardan kaplumbağa yaptı, ayı yaptı, fil yaptı, daha önce köyümüzde okulun önüne kardan kedi yapmıştı. Cihan abi resim de çiziyor, gerçekten çok güzel çalışmaları var. Bu son yaptığımız çalışma çok zordu ve üç gün sürdü. Çok üşüdük, hatta bazen aşırı üşüdük. Ama insanlar tebrik etti, fotoğraflarımızı çektiler, durup uzun uzun izlediler. Biz buna bir emek veriyoruz ama gelip bozanlar oluyor. Onlara hakkımız helal değil" şeklinde konuştu.

Oral için kar, hem sanat hem de mahalle çocuklarına yönelik bir davet niteliğinde; yaptığı eserler kısa sürede çevredekilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

