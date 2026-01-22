Muradiye'de Yaban Hayvanlarına Kış Desteği: Doğaya Yem Bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde, Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bırakıldı; çalışmalar kış boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:48
Yüksek kesimlere ekipli yem dağıtımı yapıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kış şartlarının ağırlaşması üzerine, yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Çalışma, Muradiye Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde belirlenen noktalara düzenli olarak yem bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kış mevsiminin sert geçtiği ilçemizde yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal yaşamın korunması amacıyla ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Benzer faaliyetlerimiz kış boyunca devam edecektir" dedi.

