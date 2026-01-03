Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından doğal besin kaynakları azalan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yem bırakıldı.

Yemleme çalışması

Etkinlikte, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirlenen uygun noktalara ot ve buğday bırakıldı. Ekiplerle omuz omuza vererek karla kaplı zeminde ot ve buğday çuvallarını taşıyan Vali Aydın Baruş, bu malzemeleri başta yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve güvenle beslenebileceği şekilde bıraktı.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İlbeyi Aydın da katıldı. Yapılan çalışmayla yaban hayvanlarının kış aylarında beslenme güçlüğü çekmesinin önlenmesi hedeflendi.

Miktar ve hedeflenen koruma

Yemleme çalışmasının ardından Vali Baruş, Gümüşhane’nin flora ve fauna açısından son derece zengin olduğuna dikkat çekti ve il genelinde yaban keçisi sayısının 3 bini aştığını ifade etti.

Vali Baruş, yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemlerde bu tür yemleme çalışmalarının DKMP tarafından düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü belirterek, bugün de yaklaşık 150 kilogram yonca ve 200 kilograma yakın buğdayın doğaya bırakıldığını söyledi. Ayrıca DKMP'nin yaban hayvanları ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek amacıyla 5 ton ot ile 10 ton buğday alımı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Vali Baruş’un değerlendirmeleri ve çağrısı

Etkinlik sırasında açıklama yapan Vali Aydın Baruş, yaban keçilerini "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Güzellikleriyle doğamıza çok önemli bir renk veriyorlar ve doğal yaşantımızın zenginliğine çok ciddi bir şekilde katkıda bulunuyor yaban keçilerimiz. Bunları korumak bütün Gümüşhaneliler olarak bizim sorumluluğumuz. Bunu her zaman övünerek söylüyoruz ki Gümüşhane insanı da burada mevcut bulunan yaban hayatına sahip çıkıyor. Onları korumak için elinden geleni yapıyor".

Vali Baruş ayrıca vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak, yaban keçilerine ve diğer yaban hayvanlarına zarar vermeye yönelik her türlü yasa dışı faaliyetin derhal Jandarma ve Doğa Koruma ekiplerine bildirilmesini istedi.

Takip, denetim ve nüfus artışı

Fotokapanlar, dürbünlü gözlemler ve saha denetimleriyle yaban hayatının sürekli takip edildiğini belirten Vali Baruş, "Doğa içerisindeki yaban hayatının hepsinin bir dengesi var, hepsinin bir yaratılış hikmeti var. Bu zenginliği devam ettirmemiz için bu hayatı da ciddi bir şekilde korumamız lazım. İlimizde de bu çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün fotokapanlarıyla, gözlem olanaklarıyla, dürbünle gözetleme sayesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hayvanlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Bu zenginliği gelecek nesillerimize iftiharla bırakacağız. Duyarlı tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İl genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkisiyle Merkez ilçe sınırlarında 2011 yılında 7 olan yaban keçisi sayısının 2025 yılında binin üzerine çıktığı; il genelinde 2025 envanterinde yaban keçisi sayısının 3 binin üzerine çıktığı belirlendi.

Amacın önemi

Gümüşhane’de kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde yaban hayvanlarının beslenme güçlüğü yaşamaması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi ve yerleşim alanlarına yönelmenin önlenmesi amacıyla kontrollü ve bilinçli yemleme faaliyetlerinin süreklilik arz ettiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE VALİSİ AYDIN BARUŞ, YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DOĞAL BESİN KAYNAKLARI AZALAN YABAN HAYVANLARI İÇİN DÜZENLENEN YEM BIRAKMA PROGRAMINA KATILDI.