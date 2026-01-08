Gündüzler Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye indi: Kapaklar kapatıldı

Eskişehir'de 3 yıl önce tarımsal sulama amacıyla açılan Gündüzler Barajında su seviyesi; yağışın olmaması, bilinçsiz ekim ve su kullanımı nedeniyle ciddi biçimde düştü. Su birikmesini sağlamak için barajın kapakları kapatıldı.

Tepebaşı ilçesine 2022 yılında inşaatı biten, 8,3 milyon metreküp depolama hacmine sahip ve temelden 65 metre yüksekliğindeki baraj, dron çekimlerinde neredeyse kurumuş halde görünüyor. 72 bin dekar zirai araziye su sağlamak üzere inşa edilen Gündüzler Barajı, 2025 yılında belli bir dönem çiftçiye su sağlayabildi; ancak daha sonra su yetersizliği nedeniyle kapaklar kapatıldı.

Çiftçi Hüseyin Fırat Ekmen'in açıklamaları

'Barajın yapımı 2022 yılında tamamlandı ve 2023 yılında faaliyete geçerek sulama yapılmaya başlandı. Ancak 2024 yılında, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi barajın suyu tamamen bitti. 2025 yılında sadece yarım dönem sulama yapılabildi, sonrasında ise su yetersizliği nedeniyle süreç durdu. Hepimizin mahsulü tarlada yarım kaldı. Bölgemizde sulama, mahsul dönemi yarıyı biraz geçtikten sonra başlayabildi. Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı; bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı' dedi.

