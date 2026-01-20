Güney Ege'de Fırtına Uyarısı: 7-9 Bofor (75-90 km/saat)

Güney Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege'de yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den ayrıntılı açıklama

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 bofor kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü (22.01.2026) öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Vatandaşlara uyarı: Meteoroloji, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını önerdi.

