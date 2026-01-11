Güney Koreli Yeong Jun, Rize’de Melisa Şat ile Evlenip Türkiye’ye Damat Oldu

Güney Koreli Yeong Jun, Rize’de Melisa Şat ile evlendi

Dört yıllık arkadaşlıktan Çayeli düğününe

Ülkesi Güney Kore’den iş için 4 yıl önce Türkiye’ye gelen Yeong Jun (28), Rizeli Melisa Şat (26) ile hayatını birleştirdi. Çift, İstanbul’daki bir iş toplantısında tanıştı; dört yıl süren arkadaşlıklarını ilerleterek geçtiğimiz Temmuz ayında nişanlandı ve Rize’nin Çayeli ilçesinde düğünle evliliğe adım attı.

Gelin Melisa Şat, evliliğe giden süreçte yaşadıkları güçlükleri ve mutluluğunu anlattı: "Ben biraz Korece öğrendim. Kendimi daha iyi ifade edebildiğim için bu yüzden kendimi daha iyi hissediyorum. Açıkçası evrak hazırlama süreci çok zordu ama üstesinden geldik. Can (Jun) Kore’den gelince bana çok yardımcı oldu. Bir şekilde şu an buradayız. Bugün bizim en mutlu günümüz. Sevdiklerimizle beraber çok güzel bir düğün olmasını diliyorum."

Şat, çevresinden gelen olumlu tepkilere değinerek, "Nişandan sonra insanlar çok güzel tepkiler verdiler. Nişanımın çok güzel olduğunu söylediler. Düğünüm için beklentilerin daha da arttığını paylaştılar. Can’ın Güney Koreli olması bence çok bir şey değiştirmiyor. Benim sevdiklerim zaten başından beri yanımdalar. Misafirler de Can’la tanışınca Can’ı çok sevdiler" ifadelerini kullandı.

Uzak mesafelerin sevgiye engel olmadığını vurgulayan Şat, duygularını şöyle aktardı: "Bence seviyorsa gerçekten kilometreler hiçbir şekilde engel değil. Ben uzak bir ilişki tercih etmeyecektim. Can gibi bir insanla karşılaştıktan sonra ben bile tercih ettim. Benim de kendime ait değerlerim vardı. Müslüman oldu elhamdülillah. Bu benim için çok önemliydi o da bunu yerine getirdi. Bu yüzden bence şimdi bu yola adım atması çok daha güzel oldu."

Çiftin gelecek planlarına dair Şat, düğünden sonra İstanbul’a gideceklerini, Can’ın Güney Kore’ye gittikten iki hafta sonra e-vize sürecinin tamamlanacağını ve kendisinin de Güney Kore’ye giderek orada yaşayacaklarını belirtti.

Damat Yeong Jun ise Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler ve Türkiye’ye olan sevgisinden söz etti: "Türkiye zaten benim için her zaman çok iyi bir ülkeydi. Türkiye ve Güney Kore’nin ilişkileri zaten çok iyiydi ve iyi olmaya devam ediyor. Kardeş ilişkisi olarak görülüyor. Yine devam ediyor bu şekilde."

Yeong Jun, Rize’nin lezzetleri ve bölge gezilerine dair, "Rize’nin yemekleri olarak herhangi bir sorun yaşamadım. Ailem şu anda burada zaten biz gezme sürecindeyiz. Ayder olsun Uzungöl olsun geziyoruz," dedi ve iş yoğunluğundan dolayı Türkçeyi yeterince öğrenemediğini, evlendikten sonra Kore’ye gittiklerinde Türkçe öğrenmeye devam edeceğini ekledi.

