Günlerce geçmeyen balık kokusuna son! Bu yöntemle pişer pişmez kokusu yok olacak

Kokusundan ötürü evde pişirmekten kaçınılan balık için mucizevi yöntem geldi. Pişirdiğiniz nefis balık sonrasında eve sinen kokusundan anında kurtulabileceksiniz.

Günlerce geçmeyen balık kokusuna son! Bu yöntemle pişer pişmez kokusu yok olacak
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 Omega 3 deposun olan balık yediden yetmişe herkese faydaları bulunurken evin her köşesine kokusu sinmektedir. Hamsi, palamut, levrek veya çipura fark etmeden kokusundan kurtulabileceksiniz. Ev hanımları çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasallarla kokuyu gidermeye çalışsada sonuç hüsran. Sadece mutfak değil diğer odalarında kötü kokmasına yol açar. İşte tüm detaylar...

balık kokusu
BALIK KOKUSUNA SON
Balık kokusundan kurtulmak için doğal ve çok basit yöntem vardır. Balık kokusundan kurtulmak için turunçgillerin kabuklarının kaynatılması öneriliyor. Mandalina, limon, portakal ve greyfurt kabuklarını bir tavanın içinde kavurduğunuzda mutfakta oluşan balık kokularını yok edebilirsiniz.

Tefon tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığıv siyah kuru çay alarak kavurun. Tavadan dumanlar çıkmasıyla beraber ocağın altı kapatılır. Bu sayede çayın kokusu balığın önüne geçecektir.  Bunun yanı sıra bir tavaya vanilya eklenerek kavrulur. Vanilya kokusu zaten ağır olduğundan ötürü balık kokusunu emecektir.

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