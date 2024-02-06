Günlerce geçmeyen balık kokusuna son! Bu yöntemle pişer pişmez kokusu yok olacak

Omega 3 deposun olan balık yediden yetmişe herkese faydaları bulunurken evin her köşesine kokusu sinmektedir. Hamsi, palamut, levrek veya çipura fark etmeden kokusundan kurtulabileceksiniz. Ev hanımları çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasallarla kokuyu gidermeye çalışsada sonuç hüsran. Sadece mutfak değil diğer odalarında kötü kokmasına yol açar. İşte tüm detaylar...



BALIK KOKUSUNA SON

Balık kokusundan kurtulmak için doğal ve çok basit yöntem vardır. Balık kokusundan kurtulmak için turunçgillerin kabuklarının kaynatılması öneriliyor. Mandalina, limon, portakal ve greyfurt kabuklarını bir tavanın içinde kavurduğunuzda mutfakta oluşan balık kokularını yok edebilirsiniz.



Tefon tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığıv siyah kuru çay alarak kavurun. Tavadan dumanlar çıkmasıyla beraber ocağın altı kapatılır. Bu sayede çayın kokusu balığın önüne geçecektir. Bunun yanı sıra bir tavaya vanilya eklenerek kavrulur. Vanilya kokusu zaten ağır olduğundan ötürü balık kokusunu emecektir.

