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Guy Ritchie'nin Filmi Antalya'yı Tanıtıyor

Guy Ritchie'nin yeni filmi, Antalya'nın eşsiz doğasına ve kültürel mirasına dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:30
Guy Ritchie'nin Filmi Antalya'yı Tanıtıyor

Antalya'nın Gözde Mekanları Filmde Yaşatılıyor

Dünyaca tanınan yönetmen Guy Ritchie tarafından yönetilen "The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Gayribeyefendi Savaş Dairesi" adlı film, geçtiğimiz haftalarda seyirciyle buluştu.

Ünlü Oyuncular ve Aksiyon Dolu Bir Hikaye

Filmde başrolleri Henry Cavill ve Eiza Gonzalez paylaşıyor. 25 Temmuz’da yayımlanan film, Amazon Prime Video'da gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor ve platformun en çok izlenenler listesine girmeyi başardı.

Antalya'nın Doğası ve Tarihi Mekanları Çekimlerde Yer Aldı

Film, Antalya'nın birbirinden güzel doğal alanları ve zengin kültürel mirasıyla göz dolduruyor. Çekimler, Antalya EXPO Botanik Parkı ile birlikte Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat gibi birçok bölgede gerçekleştirildi.

İkinci Dünya Savaşı Temalı Gerçek Bir Hikaye

Guy Ritchie'nin yönettiği bu film, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor ve gerçek olaylara dayanıyor. Film, Winston Churchill'in önderliğindeki İngiliz askerlerinin, geleneksel savaş kurallarını bir kenara bırakarak düşman hattının gerisine sızma çabalarını gözler önüne seriyor. Cesur askerlerin Nazi güçlerine karşı verdikleri zorlu mücadele, tarihin derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlıyor.

Önceki Projesiyle de Antalya'da Çalışmıştı

Guy Ritchie, geçtiğimiz yıl çıkan "Operation Fortune: Ruse de Guerre – Servet Operasyonu" filminde de Antalya'yı tercih etmişti.

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