Haberi alan kimliğini alıp koşa koşa gidiyor! 10 dakikada cezadan kurtulun

Gelişen teknoloji ve kullanıcı dostu hizmet anlayışıyla Türkiye'de kimlik ve ehliyet işlemleri büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilecek. Çipli kimlik kartları ile başlayan dönüşüm, şimdi de ehliyet belgelerini kapsayarak vatandaşlara zaman ve pratiklik avantajı sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan çipli kimlik kartları uygulaması, artık sürücü belgelerini de kapsayacak. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, kimlik ve ehliyet işlemlerini sadece 5 dakika içinde tamamlayabilecekler. Çipli sistem sayesinde her iki belge, tek bir kart üzerinde birleştirilecek, böylece cüzdanlardaki yer işgalini minimuma indirecek.





Çipli kimlik kartları ve sürücü belgeleri bir araya getirilerek oluşturulan bu yeni kart, hem pratik kullanım hem de güvenlik açısından önemli avantajlar sunacak. Vatandaşlar, artık birden fazla kart taşıma zorunluluğundan kurtulacak ve hayatlarını kolaylaştıracaklar.

Yeni tip kimlik kartları, çipli sistem sayesinde daha geniş olanaklar sunuyor. İşlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden alınacak randevu ile başlatılacak. Bu süreç, internet üzerinden alınan randevu sonrasında Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek tamamlanacak. Birleştirilmiş yeni kimlik kartları, kısa süre içinde vatandaşların adreslerine gönderilecek.

Bu uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kimlik ve ehliyet işlemlerini hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirecek, cüzdanlarında daha az yer kaplayacakları bu tek kart ile hayatlarını kolaylaştıracaklar.