Hacı Saniye Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Erzurum'da dualarla uğurlanan cenazeye geniş katılım
Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca’nın kayınvalidesi Hacı Saniye Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Saniye Aydın’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fakirullah Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine siyasi parti ve STK temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ile yakınları katıldı; törende dualar yükseldi.
