Hacı Saniye Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum Matbaacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca'nın kayınvalidesi Hacı Saniye Aydın, Fakirullah Efendi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:42
Erzurum'da dualarla uğurlanan cenazeye geniş katılım

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca’nın kayınvalidesi Hacı Saniye Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Saniye Aydın’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fakirullah Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine siyasi parti ve STK temsilcileri, esnaf odalarının başkanları ile yakınları katıldı; törende dualar yükseldi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

