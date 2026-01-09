Hacımüftüoğlu: Üniversite‑Basın İş Birliğini Güçlendirmeyi Önemsiyoruz

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, basının toplumsal hafızanın oluşmasında, demokratik kültürün güçlenmesinde ve kamusal denetimin sağlanmasında üstlendiği rolün hiçbir dönemde göz ardı edilemeyecek kadar hayati olduğunu vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Erzurum’da görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi. Erzurum’un yalnızca siyasi ve askeri tarihimiz açısından değil, aynı zamanda ülkemizin basın tarihi bakımından da müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu’nun ilim, irfan ve fikir merkezi olan bu kadim şehir; özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren matbuat faaliyetleriyle bölgesel sınırları aşan bir etki alanı oluşturmuştur. Erzurum’da yayımlanan gazeteler, yalnızca yerel haberleri aktarmakla kalmamış; milli bilinç, toplumsal dayanışma ve kamuoyu oluşumu açısından da önemli bir işlev üstlenmiştir. Milli Mücadele yıllarında Erzurum basını, milletin bağımsızlık iradesini diri tutan, halkı bilgilendiren ve ortak bir hedef etrafında kenetlenmesini sağlayan güçlü bir mecra olmuştur.

Basın kurumlar arası güven köprüsüdür

Erzurum basın tarihinin, Anadolu’da gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda bir sorumluluk, bir duruş ve bir kamu görevi olarak icra edildiğinin en somut örneklerinden biri olduğunu hatırlatan Rektör Hacımüftüoğlu, zor şartlar altında, sınırlı imkânlarla fakat yüksek bir ideal duygusuyla yapılan yayıncılık faaliyetlerinin bugün dahi mesleğin etik değerlerine ışık tuttuğunu söyledi.

Gazetecilik mesleği kamu adına denetim yapan, toplumsal sorunları görünür kılan ve hakikatin izini süren bir meslektir. Basın; birey ile devlet, toplum ile kurumlar arasında güven köprüsü kurar.

Üniversite‑basın iş birliğini güçlendirme kararlılığı

Özgür, sorumlu ve etik ilkelere bağlı bir basın anlayışının sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, günümüzün hızla değişen iletişim ortamında doğru bilgiye ulaşma ihtiyacının her zamankinden daha kritik hale geldiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi olarak basını yalnızca bir haber kaynağı değil; aynı zamanda toplumsal gelişimin ve akademik bilginin paydaşı olarak gördüklerini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite‑basın iş birliğini güçlendirmenin ve şehrin ile bölgenin değerlerini birlikte görünür kılmanın önemine dikkat çekti. Erzurum basınının geçmişten bugüne ortaya koyduğu emek, fedakârlık ve duruş için teşekkür etti.

