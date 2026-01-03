DOLAR
Hafik Gölü tamamen dondu — Sivas'ta termometreler eksi 21

Sivas'ta termometrelerin eksi 21 gösterdiği Hafik Gölü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen göçmen kuşlarının konakladığı bölge olarak yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:09
Sivas'ta iki gün süren kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, kent genelindeki birçok gölde donmaya neden oldu. Termometrelerin eksi 21 dereceyi göstermesiyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Hafik Gölü de tamamen buzla kaplandı.

Kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi

Kentin merkezine 41 kilometre, Hafik ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi dron ile havadan görüntülendi. Zengin kuş çeşitliliğiyle bilinen alanda oluşan manzara dikkat çekti.

Bölgede yaşayanların gözlemleri

İlçede yaşayan Osman Özbek, "Şu anda Hafik Gölü’ndeyiz. Burası 1’inci derece sit alanı. Sivas soğuğu ile meşhur. Bu soğuklarda da gölümüz tamamen dondu. Çok güzel bir görsel oluştu. Hava sıcaklığı burada eksi 21 derece. Dışarısı buz gibi. Burada ördekler, balıklar, turnalar bulunuyordu. Burası göçmen kuşların göç yolu. Şu anda gölde 25-30 santimetre buz kalınlığı var. Çok güzel bir görsel var" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

