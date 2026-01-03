Hafik Gölü tamamen dondu — Sivas'ta termometreler eksi 21

Sivas'ta iki gün süren kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, kent genelindeki birçok gölde donmaya neden oldu. Termometrelerin eksi 21 dereceyi göstermesiyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Hafik Gölü de tamamen buzla kaplandı.

Kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi

Kentin merkezine 41 kilometre, Hafik ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi dron ile havadan görüntülendi. Zengin kuş çeşitliliğiyle bilinen alanda oluşan manzara dikkat çekti.

Bölgede yaşayanların gözlemleri

İlçede yaşayan Osman Özbek, "Şu anda Hafik Gölü’ndeyiz. Burası 1’inci derece sit alanı. Sivas soğuğu ile meşhur. Bu soğuklarda da gölümüz tamamen dondu. Çok güzel bir görsel oluştu. Hava sıcaklığı burada eksi 21 derece. Dışarısı buz gibi. Burada ördekler, balıklar, turnalar bulunuyordu. Burası göçmen kuşların göç yolu. Şu anda gölde 25-30 santimetre buz kalınlığı var. Çok güzel bir görsel var" dedi.

